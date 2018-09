Macri reduce gabinete "a menos de la mitad"; "no podemos gastar más de lo que tenemos"

En medio de la creciente incertidumbre por la tensión cambiaria en Argentina, Mauricio Macri dio una fuerte señal de ajuste esta mañana junto al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne con el objetivo de recuperar la economía.

Mediante un video grabado que se transmitió esta mañana Macri anunció un recorte de la estructura ministerial, que de 22 carteras pasará a tener solo 10, y un aumento de impuestos a las exportaciones de granos, oleaginosas y sus derivados. "Sabemos que es un impuesto malo, que va en contra de lo que queremos fomentar pero entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte”, dijo a los exportadores.

En cuanto al equipo de gobierno algunos ministerios, como Medio Ambiente y Turismo, pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña . En tanto, Educación, Cultura y Ciencia se fusionarán en un solo ministerio; Salud y Seguridad Social, que formarían una misma cartera o dependerían de Desarrollo Social; Energía, que dependerá de Hacienda; Modernización, Agro y Trabajo, que dependerán de Producción; el Plan Belgrano y el Sistema de Medios, que también bajarán de rango o desaparecerán del organigrama.

Macri dijo que la reestructura que anunció se basa en tres pilares: 1) "No podemos gastar más de lo que tenemos", 2) hay que "poner el trabajo de calidad como eje de nuestro camino de desarrollo" y 3) hay que "construir un Estado sin corrupción".



MENSAJE Las 5 frases de Macri "No podemos gastar más de lo que tenemos"



"El escándalo de los cuadernos constituye un antes y un después para terminar con tanta pobreza que nos ha traído"



"Sabemos que es un impuesto malo, que va en contra de lo que queremos fomentar pero entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte” (sobre impuesto a las exportaciones)



“He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad"



"Estos fueron los peores cinco meses de mi vida, después de mi secuestro"



Posteriormente en otro mensaje Dujovne ahondó en las medidas.

El jerarca dijo que "en la apuesta más importante en términos económicos para recuperar la confianza de los mercados, frenar la corrida contra el peso y sanear el frente fiscal, el gobierno argentino apretará al máximo el torniquete que venía haciendo sobre las cuentas públicas y anunció que espera llegar el año próximo al déficit cero".



Y explicó que eso implica una reducción drástica del rojo fiscal, previsto hasta ahora en 1,3% del producto bruto interno (PBI).



Si se cumple la promesa del ministro, Argentina recuperaría el equilibrio en las cuentas públicas el año próximo, uno antes de lo que estaba previsto. Y en 2020, siempre según la información que presentó Dujovne, se llegaría a un superávit del 1% sobre el PBI, con un ahorro de US$5000 millones.



Para alcanzar la ambiciosa meta fiscal, la Casa Rosada reducirá las inversiones. Achicará esa partida en 0,7 puntos del PBI, con un ahorro real en ese rubro en el orden del 50%.



Algo similar ocurrirá con la eliminación de subsidios, donde el recorte representará 0,5% del producto. Eso se logrará, según el esquema de Dujovne, mediante el traspaso de ese gasto a las provincias, que se harán cargo de la tarifa social y de las bonificaciones que pesan en el transporte automotor.



Dujovne también espera recortar 0,2% del PBI en las remuneraciones y los gastos operativos que paga el Estado. Esa cuenta surge de un ahorro del 20% en bienes y servicios, pero también del congelamiento del ingreso de personal a la administración pública y la recomposición salarial, que no podrá superar a la inflación.



Con respecto a las retenciones a la exportación, se le aplicarán $4 por dólar a la producción primaria (productos no industrializados o cono escaso valor agregado) y $3 al resto.



También se postergará por un año la suba del mínimo no imponible de las contribuciones a la Seguridad Social prevista para 2019. Eso le permitiría al Gobierno acceder a otros $40.000 millones adicionales.



En paralelo, habrá nuevas partidas para atender el gasto social y moderar los efectos de la recesión sobre los sectores menos favorecidos.



Para rehacer los números, Dujovne utilizó números realistas. Espera una caída del producto de 2,4% y una inflación del 42% para este año, y un crecimiento de 0% el próximo, con un encarecimiento de los precios del 25 por ciento.



Después de pasar todo el fin de semana escribiendo la letra chica de los cambios en materia económica, Dujovne presentó el paquete de medidas orientado a recuperar la confianza de los mercados y contener la corrida con el peso, que provocó una devaluación superior al 50% en lo que va del año.



Macri: “Todos tenemos que ceder en algo”

El presidente argentino destacó que en los últimos tiempos “hubo que tomar decisiones que en su momento fueron antipáticas”, pero que eran “indispensables para el bien de todos”. Y agregó: “Esto que nos está pasando ahora pudo haber pasado en enero de 2016, porque recibimos un Estado que gastaba mucho más de lo que recaudaba”. Pero dijo que “la euforia que generamos con el cambio y haber frenado en camino que nos llevaba a ser como Venezuela, llevó a convencer a quienes nos daban la plata que nos dieran tiempo para arreglar los problemas estructurales”.



"Conocemos cuáles son las dificultades y tenemos claro qué es lo que debemos hacer; sabemos cómo vamos a crecer. Estamos cansados de vivir con miedo", aseguró Macri. "El fracaso de Argentina es que siendo uno de los países más ricos del mundo tengamos un tercio de los argentinos en la pobreza", agregó.



“Todos tenemos que ceder en algo si queremos avances. Los argentinos cambiamos, la Argentina cambio. Los últimos sucesos nos han permitido saber cómo funcionaba una Argentina sin valores que no puede volver de ninguna manera”, señaló.



"Esta crisis no es una más, tiene que ser la última", añadió. Y contó que "estos fueron los peores cinco meses de mi vida, después de mi secuestro. Pero sé que el mayor esfuerzo es el que están haciendo cada uno de ustedes y sus familias".



Hoy denoche, el ministro Dujovne viajará a Washington para reunirse mañana con la directora gerente del FMI , Christine Lagarde, y el primer subdirector gerente, David Lipton. Además lo acompañarán de su equipo el viceministro, Guido Sandleris, y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena. También serán parte de la comitiva, el presidente del Banco Central, Luis Caputo , y su vicepresidente, Gustavo Cañonero.