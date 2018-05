Viuda e hijo de Pablo Escobar indagados en Argentina por lavado de dinero

Después de una suspensión de la audiencia a pedido de la defensa llegó el momento en que la viuda de Pablo Escobar Gaviria está ante la Justicia argentina. Ella y su hijo son indagados por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.



Así lo informaron a La Nación fuentes judiciales. Las declaraciones indagatorias son tomadas por el juez federal Néstor Barral, titular del Juzgado Federal N° 3 de Morón. El Ministerio Público está representado por el fiscal Sebastián Basso.



María Isabel Santos Caballero y su hijo, Juan Sebastían Marroquín Santos, llegaron hoy temprano al juzgado de Barral acompañados por sus abogados defensores.



Los imputados están sospechados de haber prestado "colaboración esencial" para que el ciudadano colombiano José Piedrahita Ceballos, detenido en su país natal a la espera de ser extraditado a la Argentina y a los Estados Unidos, y el abogado y empresario argentino Mateo Corvo Dolcet llevaran a cabo una operatoria de lavado de activos en la Argentina.



Piedrahita Ceballos, según el expediente judicial, fue integrante del temible Cartel de Cali, liderado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. La organización criminal habría traficado desde Colombia a los Estados Unidos, entre 1986 y 1996, 200.000 kilos de cocaína. Fue detenido en septiembre pasado en Colombia en operativos simultáneo a los que hacia la Gendarmería Nacional en la Argentina.



María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastían Marroquín Santos son las identidades que en 1995 les otorgó el gobierno de Colombia cuando abandonaron su país natal. Antes se llamaban Victoria Eugenia Henao Vallejo, y conocida como "La Tata", y Juan Pablo Escobar. La hija de Escobar también vive en Argentina pero no se conoce su identidad. Llegaron después de un acuerdo entre los por entonces presidentes de la Argentina y Colombia, Carlos Menem y Ernesto Samper, respectivamente. Anteriormente, la familia de "El Patrón del Mal" había intentado radicarse en Alemania y los Estados Unidos, pero no tuvo éxito.



La viuda y el hijo de Escobar Gaviriaya fueron investigados por lavado de dinero y sobreseídos en noviembre de 2005 por un tribunal oral federal (TOF) porteño, que anuló el juicio y cerró la causa.



Al ordenar las indagatorias de Santos Caballero, Marroquín Santos y Serna, el juez Barral hizo lugar a las solicitudes planteadas por el fiscal Basso; la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Gabriel Pérez Barberá y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por Diego Iglesias.



La pista sobre la viuda y el hijo de Escobar Gaviria surgió en documentación secuestrada a Corvo Dolcet en allanamientos hechos en septiembre pasado en su casa del country Ayres del Pilar. El abogado y empresario tiene 53 años y en octubre pasado fue procesado por el juez Barral con prisión preventiva por el delito de lavado de activos. A principios de año fue excarcelado, volvió a su domicilio y es controlado por medio de una tobillera electrónica. No puede alejarse más de 100 kilómetros.



"Pocos días después de que Corvo Dolcet brindara ese testimonio [su primera declaración indagatoria] hallamos dentro de la documentación secuestrada en su domicilio, más precisamente en una caja identificada como ´NO TOCAR MATEO´, un instrumento en el que Marroquín reconoció haber sido, junto con su madre, quienes presentaron a Piedrahita Ceballos como inversor de proyectos que Corvo Dolcet llevaba adelante", sostuvieron los fiscales Basso, Pérez Barberá e Iglesias en el dictamen que presentaron ante el juez Barral.



En el documento secuestrado, las partes fijaron como cláusula primera que la presentación del "señor Peidrahita fue al solo efecto de que invierta en el proyecto de Corvo Dolcet. Y que luego de de haber generado ese canal, el ciudadano colombiano efectuó distintas inversiones de dinero en efectivo y por medio de la entrega de dos propiedades".



Según describieron los representantes del Ministerio Público, Corvo Dolcet reconoció en favor de Santos Caballero y Marroquín Santos una comisión del 4,5 por ciento del total de la inversión realizada "la cual para el día en que ese documento privado fue firmado (presumiblemente el 15 de febrero de 2011) ya había sido cancela la totalidad de la comisión pactada.



Santos Caballero y Corvo Dolcet se conocieron en 1995, según el relato del empresario procesado, cuando la viuda de Escobar Gaviria buscaba a un abogado que lo ayudara en los trámites necesarios para instalarse en el país e insertarse económicamente. "Como sus necesidades no tenían relación con la actividad que yo estaba desempeñando, exclusivamente en el ámbito del derecho penal, no me interesó ser su abogado y tampoco le recomendé a otro colega", recordó el acusado.



"Entendemos que Santos Caballero y Marroquín Santos efectuaron un aporte caracter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de Piedrahita Ceballos, siendo ellos quiénes operaron de nexo entre los intereses del ciudadano colombiano y el grupo que a nivel local lideraba Corvo Dolcet, quien contaba con una estructura empresarial lícita preparada para la inyección de directa de fondos", afirmaron los fiscales Basso, Pérez Barbellá e Iglesias en el dictamen donde pidieron la indagatoria de la viuda y el hijo de Escobar Gaviria.



En el expediente judicial que se tramita en el juzgado de Barral, se secuestraron 15.000.000 de dólares entre propiedades, dinero en efectivo y lingotes de oro que Piedrahita Ceballos invirtió en la Argentina a través de dos canales: un desarrollo inmobiliario en Pilar, que incluía la ampliación del Ferrocarril Belgrano Norte y la organización de espectáculos de tango en el Faena Hotel a través de la franquicia Rojo Tango, y en el Café de los Angelitos.



El desarrollo inmobiliario iba a contar con una nueva estación del ferrocarril Belgrano Norte en el kilómetro 46 de la ruta Panamericana, un complejo de 920 cocheras distribuidas en cinco niveles; el edificio Pilar Parking, que se desarrolla en el complejo Pilar Bicentenario, demandará una inversión de $ 150 millones. Corvo Dolcet figuraba presidente del directorio de Pilar Bicentenario SA, firma dueña de la tierra y del proyecto.



Para los representantes del Ministerio Público, a partir de la participación de Santos Caballero y Marroquín Santos "comenzó a materializarse una serie de actos delictivos multiples orquestados y controlados por Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet los cuales le permitieron al ciudadano colombiano inyectar millonarias sumas de dinero sospechadas de provenir del tráfico de drogas en el sistema financiero local".



Basso, Pérez Barberá e Iglesias sostuvieron las "cuestionadas" inversiones de Piedrahita Ceballos no se podrían haber concretado sin la participación de la viuda y del hijo de Escobar Gaviria.



"Las pruebas obtenidas hasta el momento permiten afirmar que Santos Caballero y Marroquín Santos conocían las actividades criminales del señor Piedrahita Ceballos y estaban al tanto de su vinculación con estructuras dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes. Al mismo tiempo sabían del origen espurio de los fondos con los que contaba. Sabedores [sic] de esas circunstancias encontraron en el proyecto que Corvo Dolcet les acercó una forma de obtener un beneficio patrimonial personal de la inyección de fondos de origen ilícito", afirmaron los fiscales en su dictamen.