Violencia doméstica: Casa Blanca defiende su gestión

Responsables de la Casa Blanca defendieron ayer la gestión que ha hecho el gobierno de Donald Trump del escándalo por denuncias de violencia doméstica que provocó la renuncia de dos funcionarios.

Luego de que el mandatario declarara el sábado que falsos señalamientos pueden "destruir" vidas, miembros de su equipo defendieron tanto el papel de Trump como el de su jefe de personal, John Kelly, en medio de la polémica.

"Creo que el presidente, como todos nosotros, está conmocionado por estas denuncias", declaró Kellyanne Conway, asesora de Trump, al ser preguntada sobre Rob Porter, quien se vio obligado a renunciar el miércoles a su cargo en la oficina de personal de la Casa Blanca tras las denuncias que presentaron dos exesposas por agresiones físicas y maltrato psicológico, hechos que él niega.

El caso salpicó a otros altos cargos de la Casa Blanca, pues John Kelly, jefe de personal de la Casa Blanca, conocía de las denuncias.

El incendio en la Casa Blanca se hizo más grande cuando el redactor de discursos David Sorensen dimitió denunciado por violencia doméstica.

Presidente en la mira

Varias mujeres han acusado al mandatario estadounidense de conductas sexuales inapropiadas antes de que jurase en el cargo, denuncias que Trump rechaza. En enero, The Wall Street Jounal informó que el presidente había pagado a una exactriz porno para obtener su silencio antes de las elecciones sobre un supuesto encuentro sexual, otro hecho que negó funcionario de la Casa Blanca.

INFORMACIÓN ÚTIL

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.



Acceda a la lista de organizaciones que trabajan con víctimas de violencia doméstica aquí