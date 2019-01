Violación en Miramar: la estrategia de la defensa es "entregar" a dos para salvar a tres

La defensa de los cinco jóvenes acusados de haber violado a una adolescente de 14 años en un camping del balneario Miramar (Argentina) tiene marcada una estrategia: "entregar" a dos de ellos, los más comprometidos, para "salvar" a los tres restantes.

Según informó Clarín, de los cinco acusados, que tienen entre 21 y 23 años, dos de ellos afirman que "no hubo violación" a la menor, sino relaciones sexuales "sin violencia", mientras los otros tres dijeron que estaban durmiendo, dos de ellos en una camioneta y otro en una reposera frente a la carpa en la que sucedieron los hechos.



Esto también puede formar parte de la estrategia, ya que el Código Penal argentino establece una pena de 20 años de cárcel para las personas que participan de una violación grupal. La declaración de los otros dos jóvenes también sirve para sostener un caso de estupro, que es un delito con una pena menor, el cual consiste en mantener relaciones sexuales con una persona menor de edad que la consiente.



Clarín señala que de todos modos será muy difícil sostener la versión del estupro, debido a la edad de la menor, que estaba bajo los efectos del alcohol, que había varios involucrados y las secuelas psíquicas que sufrió la víctima.



Los jóvenes fueron detenidos por el padre de la víctima junto a otros acampantes, un día después de los hechos, que sucedieron el 31 de diciembre. La madre de la menor había advertido la situación al no tener señales de su hija por un largo tiempo. Fue entonces que comenzó a buscar a la joven hasta hallarla dentro de una carpa.



En la causa ya constan informes médicos que confirman que la adolescente fue abusada en el interior de la carpa donde se habían instalado estos jóvenes para pasar allí las fiestas de fin de año.