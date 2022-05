Video: lo robaron dos veces en cinco minutos y los segundos ladrones no le creían

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Armando Mejía estaba esperando afuera de su lugar de trabajo, en la ciudad de Cali, cuando dos hombres en moto se le acercaron y le robaron su celular.

Según lo que le relató el hombre a 'Noticias Caracol', como si se tratara de una broma de redes sociales, no pasaron ni dos minutos cuando otra pareja de hombres se le acercó y lo robó nuevamente.



La víctima no solo perdió su celular sino también la billetera, que le vio la primera pareja de ladrones en el bolsillo.

De acuerdo con él, al relatarle a los segundos ladrones que ya lo había robado segundos antes, ellos no le creyeron.



"Les estaba tratando de explicar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso", afirmó Mejía.