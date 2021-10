Video: Bolsonaro no pudo entrar al estadio a ver Santos vs. Gremio por no estar vacunado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santos logró ganarle a Gremio en un partido que terminó 1 a 0. Sin embargo, su victoria no fue lo más comentado, sino el hecho de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no pudiera ingresar al estadio por no estar vacunado.

"Yo quería ver el partido de Santos y me dijeron que tenía que estar vacunado. ¿Por qué eso?", cuestionó el presidente al ser entrevistado por el portal de noticias Metrópoles en las inmediaciones del estadio.

En esa línea, Bolsonaro indicó que él tiene "más anticuerpos que con la vacuna", en referencia a que ya tuvo la enfermedad, cuando se contagió en julio del año pasado.



Esta no es la primera vez que el mandatario brasileño no pudo ingresar a un lugar por no estar vacunado. Lo mismo ocurrió cuando realizó un viaje a Nueva York. En ese momento Bolsonaro debió comer la pizza que había pedido en la vereda del restaurante ya que no le permitieron entrar por no tener las vacunas.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.



“Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

Actualmente hay una comisión del Senado que investiga la gestión del Gobierno brasileño frente al COVID-19 y el jueves de la semana pasada prolongó sus interrogatorios por nuevas sospechas de que el presidente aún presiona en favor de remedios sin eficacia.