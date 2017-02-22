Vice venezolano respondió a EE.UU. en carta publicada en New York Times

La carta abierta está firmada por Tareck El Aissami y dirigida al departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego que el organismo lo incluyera en la lista de narcotraficantes.

El vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami publicó hoy una carta en el diario estadounidense The New York Times dirigida al secretario de Departamento del Tesoro. La carta fue publicada en una página entera y fue comprada al medio de comunicación como una publicidad.

"Le escribo como ciudadano venezolano y en mi capacidad de vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de responder a las sanciones ordenadas contra mí por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. el pasado martes 13 de febrero", dice la misiva dirigida a Steven T. Mnuchin.

Carta Pública Pagada d Tarek El Aissami en diario NewYorkTimes costo $150 mil+ honorarios abogados pic.twitter.com/s12wjOhvYB — Diego E. Arria (@Diego_Arria) February 22, 2017

La semana pasada, El Aissami fue incluido en la "lista Clinton" del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente jugar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas. Las sanciones incluyen restricción al acceso financiero estadounidense y el congelamiento de sus bienes en ese país.

El Aissami asegura que Mnuchin "ha sido engañado por sectores políticos, cabilderos y otros interesados" en que las relaciones entre EE.UU. y Venezuela no se restablezcan.

Además señala que Venezuela es quien sufre por el narcotráfico que se origina en Colombia. “Venezuela combate también los carteles de drogas porque nuestro país y nuestro pueblo son víctimas del narcotráfico, en particular de la poderosa industria colombiana de las drogas ilegales, la principal proveedora de las drogas que inundan las calles de Estados Unidos y Europa", dice en el anuncio pagado en el New York Times.

Diego Arria, integrante del opositor partido Mesa de Unidad Democrático (MUD), estima que la publicidad tuvo un costó de US$ 150.000.

El pasado 13 de febrero El Departamento del Tesoro de EE.UU. lo incluyo en la llamada “Lista Clinton”. Según el organismo El Aissami "facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana y los envíos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo los que tienen destinos finales de México y el Estados Unidos".

Además, el departamento dijo que El Aissami está vinculado a la coordinación de envíos de drogas a Los Zetas, un violento cartel de drogas mexicano, y brindó protección a un narcotraficante colombiano.

La inclusión en esta lista prohíbe a las empresas norteamericanas tener vínculos comerciales con El Aissami y la confiscación de sus bienes dentro de Estados Unidos.

