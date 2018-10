Venezuela perdió más de la mitad de sus médicos

Más de la mitad de los médicos venezolanos, en su mayoría de hospitales públicos, migraron entre 2012 y 2017 a raíz de la crisis económica, reveló un informe sobre el derecho a la salud publicado este jueves por ONGs.

"Entre 2012 y 2017 migraron 22.000 médicos venezolanos", lo que "representa una pérdida de al menos 55% sobre un total de 39.900 registrados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2014", indicó el reporte.

La investigación fue realizada por doce organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los pacientes.

A las partidas de los médicos se suman las de 6.600 bionalistas (33% de 20.000) y 6.030 enfermeras (24% de unas 24.500, según OPS en 2014), con lo que aumentó a 74% el déficit de enfermeros en el país, detalló el informe. Añadió que, de unos 30 millones de venezolanos, 18,7 millones "no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni a tratamientos".

Las ONGs afirman que Venezuela vive una "emergencia humanitaria", pero el régimen de Nicolás Maduro lo niega aduciendo que se trata de una campaña para justificar una intervención militar extranjera. Maduro asegura que los migrantes en los últimos dos años no pasan de 600.000, aunque la ONU estima que alrededor de 2,3 millones (7,5% de la población) vive en el exterior, de los cuales 1,9 millones se fueron desde 2015.

La crisis de la salud se manifiesta además con una escasez de medicinas en farmacias de 85% y de 88% en hospitales, según gremios médicos. Con una hiperinflación promedio para 2018 de 1.350.000% según el FMI, los pocos medicamentos disponibles resultan inalcanzables para la mayoría, así como la medicina privada.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) volverán a abordar la crisis en Venezuela el próximo lunes durante un consejo en Luxemburgo, con especial atención al impacto que está suponiendo para la región la salida de millones de venezolanos.

Para esa reunión está invitado también el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Los ministros esperan que Grandi les informe sobre su visita a la región, aquejada de una crisis migratoria por los venezolanos que abandonan su país y se dirigen fundamentalmente a Colombia, Brasil, Perú o Ecuador.

Los ministros hablarán del "deterioro" de la situación en Venezuela y de la "confrontación con la oposición", dijeron fuentes comunitarias, que agregaron que los titulares europeos se centrarán en "cómo la UE y sus Estados miembros pueden reabrir la vía para un proceso político" en Venezuela, junto a actores regionales e internacionales.

Para apoyar a la población venezolana que emigró por la crisis en su país y a las comunidades que la acogen, la UE destinó en junio pasado 35,1 millones de euros en concepto de ayuda de emergencia y desarrollo a medio plazo.

"Salto por la ventana", como en el franquismo

La muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán trae a la memoria casos ocurridos bajo la dictadura franquista, cuando presos que eran interrogados "saltaron por la ventana", señaló ayer jueves el ministro español de Exteriores, el socialista Josep Borrell. No obstante, el ministro dijo que no buscaba establecer "ninguna clase de identificación entre los acontecimientos que se produjeron en España" y en Venezuela, ni que un caso "es igual al otro". En todo caso, el gobierno venezolano tiene que "dar explicaciones, como lo tendría que hacer cualquier país si esta clase de acontecimientos se produjeran, porque la gente no se tira de las ventanas desde un décimo piso, algo tiene que haber ocurrido para que eso ocurra", apuntó Borrell. Según el régimen venezolano, Albán se "suicidó" el lunes arrojándose del piso diez de la sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. Pero para el partido Primero Justicia al que pertenecía Albán, el concejal fue asesinado, al tiempo que varios países, Naciones Unidas y la Unión Europea han pedido una investigación independiente sobre lo ocurrido.