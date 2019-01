Venezuela dice que EE.UU. ha retirado al personal de su embajada en Caracas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En fecha de ayer, 25 de enero, se llevó a cabo el retiro efectivo del personal de la misión diplomática estadounidense en Caracas, dentro del plazo otorgado. De la misma manera, el personal de la misión diplomática venezolana en Washington ha emprendido el regreso a Caracas el día de hoy", detalló la Cancillería en un comunicado.

La información fue ratificada minutos después por el presidente Nicolás Maduro al señalar que "hoy se fue el último grupo" de responsables diplomáticos estadounidenses en Caracas.



"Es muy importante todo esto para seguir plantándonos en la defensa de nuestra dignidad, de nuestro derecho a la paz", añadió el mandatario en un discurso ante seguidores en el palacio presidencial de Miraflores.



Maduro había ordenado el pasado miércoles la salida de todo el personal diplomático de EE.UU y les dio un plazo de 72 horas que se cumplió hoy, si bien el plazo lo extendió luego hasta este domingo.

Todo ello después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, reconociera como gobernante legítimo al diputado Juan Guaidó, quien ha anunciado que asumió el cargo como presidente interino.



Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, respondió que EE.UU. no retiraría a su personal al no reconocer la autoridad de Maduro, a quien tildó de "expresidente".



"Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y las llevaremos a cabo a través del Gobierno interino de Guaidó, que ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela", dijo Pompeo.



El pasado jueves, el Gobierno de Estados Unidos ordenó la evacuación de todo su personal no esencial en Venezuela.

Por otra parte, la Cancillería detalló que la oficina de intereses que negociarán abrir servirán para "atender trámites migratorios y otros temas de interés bilateral con estricto apego al derecho internacional para los casos de ruptura de relaciones entre países".

Comunicado Oficial sobre el estado de las relaciones diplomáticas y políticas entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América. pic.twitter.com/TRMjul8NeC — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 26 de enero de 2019

Maduro dijo este sábado que esta modalidad funcionó "durante años" en la relación entre Cuba y Estados Unidos, y la defendió como "la verdadera diplomacia".



La Cancillería agregó que se ha establecido un plazo de treinta días para alcanzar dicho acuerdo.



"Con miras a este objetivo, se ha autorizado la permanencia de personal remanente de cada misión, quienes durante el plazo acordado continuarán amparados por las prerrogativas diplomáticas, debiendo concentrar sus actividades exclusivamente en las sedes que correspondieron a las extintas embajadas, antes de la ruptura de relaciones", subrayó el ministerio venezolano.



Sin embargo, detalla que si las partes no alcanzan un acuerdo en treinta días, "ambas misiones cesarán actividades y ambos Estados procederán a designar el ente que cada cual escogerá para confiarle sus respectivos intereses, debiendo el personal remanente abandonar el territorio de cada país dentro de las siguientes setenta y dos horas posteriores al vencimiento del referido plazo".



Efe pudo confirmar que los alrededores de la embajada estadounidense en Caracas permanecen en calma, sin presencia de autoridades policiales, aunque sí de seguridad interna.