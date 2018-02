En Venezuela se agrava la crisis: mueren por no poder dializarse

En Venezuela hace mucho que la crisis económica dio paso a una situación de emergencia humanitaria, donde lo excepcional es encontrar alimentos y medicamentos. El régimen chavista no lo quiere ver, y en medio de una campaña electoral por la reelección de Nicolás Maduro, insiste en que todo se trata de un complot de Estados Unidos y sus aliados para derrotar la "revolución bolivariana".

Pero la realidad es más fuerte que cualquier discurso político: tres personas murieron en Venezuela desde el pasado viernes por falta de material para dializarse.

Aura Fernández (74) falleció el sábado, dos días después de que no pudiera realizarse el tratamiento en un hospital de la ciudad de Maracaibo. "Llegamos y no había insumos. Ella murió a las seis de la mañana y luego llegaron los filtros, pero ya era muy tarde. Siempre había podido dializarse, pero ahora no siempre llegan insumos", relató su hijo, Andrés Briceño.

Intentó llevar a su madre a otros centros médicos, pero en unos las máquinas estaban dañadas y en otros los costos eran muy elevados por la hiperinflación, que el FMI proyecta en 13.000% para 2018.

Por falta de materiales para la diálisis, en el mismo hospital murió el viernes Marlon González (22), denunció el diputado opositor y médico José Manuel Olivares. Y medios de Barquisimeto reportaron el sábado la muerte de Reina García (59), debido a complicaciones porque llevaba ocho días sin dializarse.

En los últimos días ha habido protestas de enfermos renales en Maracaibo y Barquisimeto para exigir al gobierno que importe rápidamente los filtros de las máquinas de diálisis. Según la ONG Codevida, unas 17.000 personas están en riesgo por esta situación. Una investigación del diario El Nacional señala que 32 de los 129 centros de hemodiálisis en Venezuela están fuera de servicio.

La escasez de medicinas en Venezuela para enfermedades de alto costo, como el cáncer, llega a 95%, mientras las esenciales, como hipertensivos, es de 85%, de acuerdo con la Federación Farmacéutica. En tanto, el desabastecimiento de insumos médicos alcanza el 85%.

El presidente Maduro aprobó el pasado martes un presupuesto de 12,3 millones de euros para adquirir "medicamentos hemoderivados, insumos para bancos de sangre, catéteres y reactivos para las máquinas de diálisis".

El descontento en las calles es cada más evidente por la fuerte escasez de medicamentos y alimentos básicos.

Decenas de venezolanos protestaron ayer domingo en una plaza de Caracas por esta situación.

"Venezuela está en la calle. En cada rincón del país hay un venezolano que protesta, hay voces por el hambre, que claman por las medicinas, voces por la violencia, por los abusos de poder, la escasez, la represión, voces y voces que reclaman", dice un documento de la Alianza Protesta Pacífica.

Esta organización, que surgió durante las protestas contra el régimen de Maduro que se desarrollaron entre abril y julio del año pasado y constituida por grupos como Acción Ciudadana, Dale Letra y las Piloneras, también expresó su rechazo a la convocatoria de los comicios presidenciales para antes del 30 de abril, en los que Maduro buscará la reelección.

"La lista de violaciones por parte del gobierno a las garantías constitucionales es innumerable", dijo Marielena Ramírez, miembro de la alianza al leer el documento, y señaló que el anuncio de la elección presidencial anticipada pretende quitarles "el derecho a elegir imponiendo un proceso electoral sin garantías".

"Debemos resaltar el irrespeto a la vida al rechazar (el gobierno) la cooperación humanitaria, el aumento progresivo del acoso y represión de la disidencia que incluye desapariciones forzosas (...) el irrespeto a la voluntad popular al desconocer a la Asamblea Nacional (Parlamento)", dijo. El Poder Legislativo, el único en Venezuela que tenía mayoría opositora, fue sustituido por una Asamblea Constituyente integrada exclusivamente por militantes chavistas afines al régimen que gobierna con plenos poderes.

Anuncian fecha de las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunciará hoy lunes la fecha de las elecciones presidenciales, que deberán celebrarse antes del 30 de abril.

"He recibido la información de que mañana (por hoy) el Consejo Nacional Electoral va a fijar la fecha de las elecciones presidenciales", dijo ayer el presidente Nicolás Maduro en el acto de conmemoración por los 26 años del intento de golpe de Estado del fallecido presidente Hugo Chávez.

La fecha de las elecciones en Venezuela así como las garantías para estos comicios es uno de los puntos centrales de las últimas conversaciones que mantuvieron el gobierno y la oposición en República Dominicana, del régimen de convocarlas para antes de mayo. "Nosotros iremos a las elecciones presidenciales con oposición o sin oposición", dijo Maduro.

Partidos de Oposición proscritos

La oposición en Venezuela aún no ha decidido sobre su participación en las elecciones, y está en desacuerdo con que estas tengan lugar en el primer cuatrimestre del año, ya que considera que no se podrán dar condiciones justas ni transparentes.

Tampoco tiene un candidato proclamado. El presidente Nicolás Maduro dijo que con quien le gustaría medirse es con el diputado Henry Ramos Allup "para revolcarlo con los votos del pueblo".

Las principales figuras de oposición se encuentran inhabilitados, como Henrique Capriles, o presos como Leopoldo López. Los partidos de estos dos líderes no podrán participar debido a que la formación de Capriles, Primero Justicia, no fue validada, mientras que la de López, Voluntad Popular, decidió no participar en el proceso de validación.