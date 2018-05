Venezolanos escapan hacia Galicia

Escapando de la aguda crisis en su país, miles de venezolanos han llegado a la española Galicia, la tierra de sus antepasados o que los vio nacer décadas atrás, donde afrontan dificultades económicas y un desapacible clima.

"Llegamos y nos tuvieron que hospitalizar de emergencia a mí y a mi pequeño por infección pulmonar, por el frío y la lluvia", narra a la AFP Carlos Veiga, caraqueño de 44 años.

Hijo de gallegos, aterrizó con su esposa y sus dos hijos en noviembre pasado en Vigo, una ciudad costera entre verdes montañas. "Gracias a mis padres pude optar a la nacionalidad española, que nunca pensé en utilizar", asevera.

"Un secuestro fue la gota que derramó el vaso de agua. Gracias a Dios no me pasó nada, estaba solo", dice en referencia al plagio de unas horas que sufrió. Asimismo, la falta de medicinas, como vacunas para sus niños, lo impulsó a salir, al igual que cientos de miles de venezolanos que se han marchado en los últimos años y que entre sus destinos predilectos tienen a España.

Atraídos por familiares que les dan una mano, miles de ellos recalan en Galicia, donde además las autoridades incentivan el retorno de emigrantes a esta región que vio a parte de su población huir de la pobreza hacia América Latina en el siglo XX.

"Galicia tiene problemas demográficos, una alta tasa de personas mayores", explica Antonio Rodríguez Miranda, secretario gallego de migración. "Muchas personas se fueron y ahora pueden cerrar el círculo y volver a su tierra sus nietos o bisnietos", dice el funcionario.

En 2018, la Xunta de Galicia destinará 2,2 millones de euros en ayudas a emigrantes retornados. Ocho de cada diez solicitudes son venezolanos.

Sin haber podido desprenderse de su empresa de construcción, al igual que otros compatriotas a quienes la profunda crisis económica les dificulta vender bienes para emigrar con capital, Carlos vive con un subsidio del Estado español a los emigrantes retornados, de 428 euros al mes durante 18 meses.

Pese a ello, dice estar en camino de recuperar "la calidad de vida que en Caracas perdimos", con "seguridad personal, jurídica y alimentaria".

Incesante.

Con 2,7 millones de habitantes, en Galicia viven oficialmente 24.296 venezolanos, aunque esa cifra es al 1 de enero de 2017 y desde entonces se han disparado las llegadas, afirman organizaciones de venezolanos. Son ya la nacionalidad que más inmigra en la región.

Hermosinda Pérez salió de la población de Muros con 17 años en la década de 1950, cuando el petróleo de Venezuela prometía prosperidad.

Seis décadas más tarde, retornó a Galicia con el corazón dividido, obligada ante la falta de oxígeno para tratar el enfisema pulmonar de su marido en Venezuela.

"Esto es muy triste, porque volví a mi país, pero aquel también es mi país", dice apesadumbrada en el salón del apartamento de dos habitaciones que comparte con su hija de 43 años, su yerno de 46 y sus dos nietas de 8 y 6 años en el centro de Vigo.

"Nunca pensé en volver. Yo estaba bien allá, lo tengo todo allá, casa, mi apartamento de playa, tengo mi vida", dice la mujer de 80 años, a quien le cuesta la adaptación.

"No me puedo quedar encerrada, aunque haga frío. Me voy poniendo capas y capas" de ropa, dice sobre el clima de Galicia esta mujer acostumbrada a la templada Caracas.

Sin recibir la pensión venezolana -el país no las paga en el extranjero desde hace dos años-, Hermosinda se apoya en su hija, quien invirtió junto a su esposo sus ahorros en una pequeña tienda de cigarrillos en Vigo.

Obstáculo.

Para brindar asesoramiento, la Xunta abrió junto a la Federación de Venezolanos en Galicia (Fevega) tres oficinas que reciben unas 250 consultas al mes.

"La mayoría de personas llaman primero desde Venezuela para saber qué papeles tienen que traer", y una vez en Galicia "quieren que los orientes laboralmente, y esa es la parte más difícil, porque no hay mucho trabajo", reconoce María Fernanda Ruiz, responsable de la oficina de Vigo.

Los que consiguen empleo, lo hacen en restaurantes, fábricas, call centers o en casas particulares para limpieza. Un venezolano "tarda unos dos años" en estar integrado, agrega Ruiz.

Pero pase a las dificultades el cambio vale la pena, asevera Mónica Janeiro, cuya familia, al igual que muchos entrevistados, tuvo que recurrir a vales de comida de Cáritas y acudir a cursos de capacitación de Cruz Roja para insertarse en el mercado laboral.

"Puedo no tener muchas cosas, pero vivimos tranquilos y, en comparación con Venezuela, muy bien", afirma esta madre de una niña de 13 años, quien ahora va caminando a casa de sus amigas, algo imposible en su país natal por los altos índices de criminalidad.

Maduro jura derrotar a oligarcas que desataron guerra económica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió derrotar a los empresarios "oligarcas" que dice libran contra él una guerra económica, apenas sea reelegido la próxima semana.

En un mitin de campaña, culpó a "mafias criminales de la economía" por la crisis de precios que vive su país, sumido por primera vez en una hiperinflación y bajo una recesión que se prolonga por cinco años.

"Si ustedes me dan la victoria el 20 de mayo, yo acabo con la guerra económica (...) Lo juro", dijo Maduro en un acto en el centro del país. "Los espero en la bajadita (...) El 20 de mayo nos las cobramos toditas", agregó el presidente, tras acusar al empresariado de incrementar los precios en los últimos días para crear mayor descontento entre los votantes.

Si bien el gobierno socialista aplica desde hace años férreos controles sobre los precios de alimentos, medicinas y servicios básicos, una medición del Congreso controlado por la oposición calcula que en los últimos doce meses la inflación trepó por encima de 13.000 por ciento hasta abril.

Maduro amenazó con medidas más fuertes, mientras funcionarios del gobierno visitaban en Caracas farmacias y supermercados, aplicando sanciones a comerciantes por vender a precios más altos de los regulados.

"Los precios están congelados pero no los respetan. Hay que ir a la calle a hacerse respetar", dijo Maduro tras pedir a sus seguidores que lo acompañen. FUENTE: REUTERS

Sin alianza entre los opositores

El expastor evangélico Javier Bertucci y el exgobernador Henri Falcón, los dos principales rivales del presidente Nicolás Maduro de cara a los comicios a la jefatura de Estado del próximo 20 de mayo en Venezuela, no formarán una alianza tras descartar el primero esta posibilidad.

La opción de unirse cobró fuerza en los últimos días sobre todo tras sumarse a la campaña de Falcón el martes el hasta entonces candidato Luis Alejandro Ratti, dejando en cuatro los contendientes.

Además, una alianza entre los dos —Falcón segundo en las encuestas y Bertucci tercero— pondría a los opositores ante la posibilidad de vencer a Maduro y a toda su maquinaria, según la suma de ambos en los últimos sondeos publicados.

Tras organizar las agendas, los equipos de los dos aspirantes se reunieron el miércoles por la noche en lugar de, como se esperaba, los mismos candidatos, en un claro aviso de la distancia de las posturas.

Diferencias que se pusieron ya hoy de manifiesto al asegurar Bertucci que "sería una enorme mentira" esa reunión para decirle a Falcón que sus votantes "van a migrar hacia su candidatura, porque no lo van a hacer".

En una entrevista en el canal privado Globovisión, el contendiente por Esperanza por el cambio aseguró que sus seguidores son "chavistas que están inconformes, molestos" así como creyentes cristianos que no votarían por el candidato de Avanzada Progresista (AP), un oficialista desencantado y crítico con el Ejecutivo desde hace años.

Sin embargo, no cerró la puerta definitivamente a una futura unión, pero de Falcón a su campaña, y reconoció que una alianza es lo más lógico de cara a los comicios.

Para presentarse a los comicios, Falcón, que era miembro de la MUD, desobedeció el acuerdo de esta alianza, que promueve la abstención, decisión que le valió su expulsión.

Junto a Maduro, Falcón y Bertucci los casi 19 millones de residentes en Venezuela en edad de votar podrán escoger también al ingeniero Reinaldo Quijada, el candidato que ha mantenido el perfil más bajo.

Además de al jefe de Estado para el periodo 2019-2025, los venezolanos también elegirán el 20 de mayo a los líderes de los consejos legislativos de los 23 estados del país. FUENTE: EFE