Venden casas en Sicilia por solo 1 dólar: estos son los requisitos para comprarlas

Europa sufre una fuerte despoblación de sus pequeñas ciudades. Se multiplican por la web los mensajes que ofrecen vivir en edificios antiguos, castillos y aldeas medievales a cambio de la restauración de los mismos. El último ejemplo es Sambuca, un antiguo poblado de Sicilia.

Sambuca se encuentra en una colina con vista a la isla de Sicilia y a sus playas. Según las autoridades del pueblo existen docenas de edificios que pueden conseguirse por un dólar.

El objetivo es mantener con vida la comunidad de Sambuca que, como otros pueblos rurales italianos, quedaron deshabitados por el movimiento de sus pobladores a ciudades más grandes.



Pero mudarse no es tan fácil como tener ese dólar en la mano: para poder acceder a una de las viviendas hay que comprometerse a refaccionarla, con un costo aproximado de US$ 17.200. Y otros US$ 6.000 depositados a modo de seguro, que se devuelven a los tres años.

Giuseppe Cacioppo, delegado mayor y consejero turístico dijo: ¨Al contrario de otros pueblos que han hecho esto, este ayuntamiento pone todas las casas que tiene en su haber al precio de 1 dólar. No somos intermediarios entre viejos y nuevos dueños. ¡Si querés la casa, la tendrás sin demora!¨, indicó.



Si bien las casas que ofrecen en Sambuca no están en su mejor estado, la ciudad es llamada "la ciudad del esplendor". Sambuca es conocida además por los restos arquitectónicos griegos y moriscos y por encontrarse en una reserva natural.