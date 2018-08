Las Vegas: cierran el caso sin responder "por qué" la masacre

¿Por qué Stephen Paddock disparó contra una multitud en Las Vegas? Es una pregunta que quedó abierta al culminar la investigación del tiroteo más letal de la historia reciente de Estados Unidos.

El sheriff del condado de Clark, Joe Lombardo, dijo ayer viernes que Paddock, de 64 años, actuó solo pero no pudieron descifrar el porqué de este ataque del 1º de octubre de 2017.

"Pudimos respondernos a preguntas de quién, qué, cuándo, dónde y cómo", dijo Lombardo al difundir un informe final de la policía de 187 páginas. "Lo que definitivamente no hemos podido respondernos es por qué Stephen Paddock hizo esto".

Paddock disparó desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay, donde tenía un arsenal. Con armas largas, disparó más de 1.000 municiones, matando a 58 e hiriendo a 869, incluidas 413 con impactos de bala.

Paddock se suicidó antes que la policía pudiera capturarlo.

El Estado Islámico (ISIS) asumió responsabilidad por la masacre, pero las autoridades ya habían descartado cualquier relación entre el atacante y el grupo yihadista.

"No se ha identificado ninguna conspiración y no se identificó ningún cómplice del señor Paddock", señaló el sheriff. "Un solo tirador, no hubo conspiración", insistió. "Ahora, en cuanto al motivo, permanece una incógnita".

Lombardo calificó a Pad-dock como un "hombre ordinario" cuyos movimientos antes del 1º de octubre "no levantaron ninguna sospecha". "Una entrevista con su doctor indicó señales de un hombre con problemas, pero no lo suficiente como para llamar a las autoridades. Sin un manifiesto o incluso una nota para responder preguntas, la totalidad de la información recolectada nos permite solo hacer una suposición del motivo", añadió.

Según el informe de la policía, el médico de Paddock dijo a las autoridades que "podría haber sufrido de un desorden bipolar" pero que siempre rechazó cualquier tratamiento.

Lombardo indicó que el FBI divulgará a final de año un perfil psicológico sobre Paddock, en cuya laptop las autoridades encontraron pornografía infantil.

Paddock era uno de cuatro hermanos criados por la madre luego que el padre terminara en prisión por robar un banco. Trabajó en el ente recaudador de Estados Unidos (IRS) tras graduarse de la universidad y luego como contador para grandes corporaciones. Al momento del tiroteo tenía una novia, pero la investigación descartó cualquier relación de la mujer con el ataque.

Hizo "una buena cantidad de dinero" invirtiendo en bienes raíces, indicó el reporte, que destacó que en algún momento tuvo su propio avión.

Pero se comprobó que Paddock, compulsivo en sus apuestas, había perdido mucho dinero en los años previos al ataque.

Para septiembre de 2015 tenía 2,1 millones de dólares en 14 cuentas. Dos años después, esa cantidad había caído a 530.000 dólares. En 2017, hizo pagos en casinos de más de 600.000 dólares así como gastos por cerca de 95.000 dólares en compras relacionadas con armas de fuego.

En su cuarto de hotel se encontraron 24 armas, incluidos 10 rifles semiautomáticos AR-15, equipados con cacerinas de 100 balas. Otras 18 se encontraron en su casa en Mesquite, a 130 km de Las Vegas, y otras siete en Reno, a más 700 km al norte de allí.

El reporte del FBI describió a Paddock como un "narcisista".