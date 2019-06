Vaticano pide educar con respeto a diferentes tendencias sexuales

efe, the new york times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Congregación del Vaticano para la Educación Católica instó a que los niños sean educados respetando las “tendencias afectivas” y se eviten discriminaciones, en un extenso documento sobre los aspectos de género.

En el texto titulado “Hombre y mujer, él los creó”, que lleva la firma del cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de esa congregación, y fue emitido el lunes pasado, se vuelve a criticar a la llamada ideología de género que, en opinión de la Iglesia Católica, “niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer”.



Recrimina que “el clima natural de nuestro tiempo, ha contribuido ciertamente a desestrucrar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, considerados como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultual”.



Y por tanto, el “ministerio” vaticano que se ocupa de la educación católica considera que estamos “frente a una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad”.



En octubre de 2017, al retornar a un viaje a Georgia, el papa Francisco, en diálogo con los periodistas, señaló que “una cosa es que la gente tenga una tendencia homosexual o hasta se cambie de sexo, pero otra es intentar seguir esa línea de enseñanza en los colegios, para cambiar la mentalidad. A esto le llamo colonialismo cultural”.



Asimismo, señala que varias ideas actuales conducen a una masculidad o feminidad que son ambiguas.



“La oscilación entre masculino y femenino se convierte, al final del día, solo en un despliegue ‘provocador’ contra los llamados ‘marcos tradicionales’, que en los hechos ignorar el sufrimiento de las personas que deben vivir situaciones de indeterminación sexual”. Pero respecto a la evolución del concepto de genero, el texto afirma que “hay puntos de encuentro” con la Iglesia, y entre ellos cita el de la “educación de niños y jóvenes a respetar a cada persona en su particular y diferente condición, de modo que nadie, debido a sus condiciones personales (discapacidad, origen, religión, tendencias afectivas, etc.) pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta”.



“Se trata de una educación a la ciudadanía activa y responsable, en la que todas las expresiones legítimas de la persona se acogen con respeto”, añade.



Ante ello, se anima a realizar en las escuelas católicas proyectos educativos que tengan “la necesidad, compartida y apreciable, de luchar contra cualquier expresión de injusta discriminación”.



También explican que durante años también en la Iglesia se ha olvidado el mensaje genuino “con el que Jesús proclamó igual dignidad entre el hombre y la mujer”.



Y por tanto, reconocen “los valores de la feminidad que se han destacado en la reflexión del genero” y aseguran que “la sociedad está en gran parte en deuda con las mujeres que están comprometidas en los más diversos sectores de la actividad educativa, fuera de la familia: guarderías, escuelas, universidades, instituciones asistenciales, parroquias, asociaciones y movimientos”.



En el documento se llama sobre todo a un diálogo “abierto y respetuoso” y “alejado del radicalismo ideológico” para contribuir a una comprensión más profunda de la sexualidad humana.



El documento hace un llamado a los educadores católicos a estar preparados respecto de la complejidad de las diferentes cuestiones que plantea la ideología de género y estar informados sobre la legislación actual y la que se proponga.