Vacuna en Argentina: cuándo llegan segundas dosis y cuáles son los efectos adversos

Argentina tiene previsto iniciar mañana martes la vacunación masiva en todo el país después de registrar la pasada semana la Sputnik V. El primer gran envío internacional de Rusia de su vacuna contra el coronavirus, con 300.000 dosis, se realizó la semana pasada y consistió solo en la primera dosis de la vacuna de dos inyecciones, que es más fácil de preparar que la segunda, dijeron fuentes a Reuters. Ahora se espera la llegada de la segunda.

Esta se enviará en las próximas tres semanas, anunció este lunes Alexandr Gintsburg, director del Centro Gamaleya, creador del preparado Sputnik V. "Dentro de tres semanas se suministrará el segundo componente, puede ser que antes, pero nunca más tarde", dijo Gintsburg a la agencia Interfax.



A diferencia de otras vacunas contra el COVID-19, que se administran como dos inyecciones del mismo producto, la vacuna rusa Sputnik V se basa en dos dosis administradas con diferentes virus inactivos, conocidos como vectores.

Dos dosis

"Es cierto que los problemas tecnológicos persisten (...) Se produce más del primer componente por litro en biorreactores que de la segunda dosis", explicó. "Pero muchos productores simplemente están instalando más biorreactores para producir la segunda dosis. Eso es todo. Si su reactor produce menos por litro, entonces necesita más capacidad", agregó.



Al respecto, Gintsburg aseguró que los fabricantes lograron eliminar el desequilibrio en la producción del primer y segundo componentes de la vacuna rusa, que se inoculan con un paréntesis de veintiún días.



Indicó que los fabricantes duplicarán el número de reactores, tras lo que "ya no habrá ningún desequilibrio", y reconoció que el primer componente, al tratarse de un adenavirus, "crece 2,5 veces mejor".



Efectos adversos

Anoche se filtró, a través del periodista argentino Ricardo Benedetti, parte del expediente interno de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que recomendó al Ministerio de Salud de ese país la "autorización de emergencia" de la vacuna del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), Sputnik V, que comenzará a aplicarse a los médicos mañana martes en todo el país.



La Nación confirmó la veracidad del texto a través de fuentes con acceso al documento interno de la Anmat y que expone parte de la información que aún no hizo pública el RDIF sobre el total de voluntarios de "fase 3" que tuvieron efectos adversos y cuáles fueron los mismos.



Según el texto, el evento adverso más frecuente observado fue un síntoma similar a la gripe. Además, tres adultos mayores de 60 años, uno de los grupos de riesgo frente al SARS-CoV-2 y prioritario en la línea de vacunación después del personal médico, sufrieron efectos adversos graves tras recibir las dos dosis de la vacuna Gam-COVID-Vac. Pero según expertos consultados por el medio, estos últimos serían efectos que no tendrían directamente que ver con la aplicación de la vacuna, aunque no queda explicitado en el texto filtrado.

"El evento adverso más frecuente observado fue síndrome similar a gripe en las personas que recibieron la vacuna en comparación al placebo. Además, se registraron reacciones locales en el sitio de inyección más frecuentemente que en grupo placebo", dice el texto.

EXCLUSIVO: copia de la Nota NO-2020-89948949-APN-DERM#ANMAT en la misma dice que la Sputnik V tuvo un total 12 Eventos Adversos Serios al momento del análisis del INAME ANMAT, 3 de ellos ocurrieron en adultos de 60 años o mayores, observados en el grupo que recibió el producto 👉 pic.twitter.com/0xpdQl0iSZ — Ricardo R Benedetti (@RicBenedetti) December 27, 2020

Pfizer y Astrazeneca detuvieron la investigación cada vez que encontraron efectos adversos serios, no surge de los informes que Rusia haya detenido nada para estudiar los 12 casos de la Sputnik V. El reporte no arroja datos sobre la inmunogenicidad en mayores de 60 años. Rt pic.twitter.com/4wAz7UQ7mQ — Ricardo R Benedetti (@RicBenedetti) December 27, 2020

Sobre los "efectos adversos serios", detalla que fueron 12 en total y que tres de ellos se dieron en adultos mayores de 60 años. "Cólico renal, trombosis venosa profunda y un absceso en miembro", fueron las complicaciones que sufrieron tres de los voluntarios del grupo de riesgo.



"Probablemente no estén relacionados con la vacuna. Casi seguro. Un absceso es poco probable que se relacione con la vacuna. Lo mismo que el cólico renal y la trombosis. No es habitual. Es poco probable que se vincule a la vacuna. Si la Anmat no lo marca es porque considera que no es crítico", dijo a La Nación Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez tras leer el documento.