Uruguay no firmó plan de Trump contra las drogas

Una declaración redactadas por Estados Unidos proponiendo una mayor coordinación de la comunidad internacional para combatir las drogas, fue firmada ayer lunes en la sede de la ONU en Nueva York por 130 países. Uruguay —que legalizó la producción de marihuana en diciembre de 2013— no adhirió a este texto, según informaron a El País en la oficina de la delegación nacional en la ONU, aunque no especificaron los motivos.

Diez de los 28 países de la Unión Europea (UE) tampoco firmaron la declaración de Estados Unidos. Estos fueron Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, España, Eslovenia y Suecia.

Fuentes del Ministerio español de Exteriores dijeron a EFE que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no tiene nada en contra del contenido de ese documento, pero decidieron no rubricar la declaración porque la UE no tiene una política común en la lucha contra los estupefacientes. La misión de Estados Unidos en Naciones Unidas no permitió negociar el contenido del texto, por lo que varios países europeos decidieron no firmarlo. Tampoco firmó Nueva Zelanda.

El documento, titulado "Llamamiento global a la acción sobre el problema mundial de las drogas" y de una sola página, determina que los países firmantes implementarán "planes nacionales de acción" para reducir la demanda y oferta de drogas, así como para ampliar el tratamiento a la adicción y fortalecer la cooperación contra el narcotráfico.

"Si tomamos estos pasos juntos, podemos salvar las vidas de incontables personas en todas las esquinas del mundo", dijo el presidente Donald Trump en la reunión en la que se presentó la declaración. "Las drogas ilícitas están vinculadas al crimen organizado, a flujos financieros ilegales, corrupción y terrorismo. Es vital para la seguridad nacional y de salud pública que combatamos la adicción a las drogas y detengamos todas las formas de tráfico", argumentó.

Trump aprovechó además la firma de este documento para defender sus propias medidas para "asegurar la frontera" con México, aunque no mencionó el polémico mu-ro que quiere construir.

Varios países latinoamericanos suscribieron el documento, entre ellos Colombia, México, Argentina, Perú, Honduras, Paraguay y Chile.

Desde la llegada de Trump al poder, Estados Unidos ha priorizado la lucha contra los analgésicos opiáceos, que cada día dejan 175 muertos por sobredosis en ese país, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

"Grandes avances" con Kim Jong-un Donald Trump aseguró ayer lunes que se están haciendo "grandes avances" en las conversaciones de su Gobierno con Corea del Norte y dijo que pronto se anunciarán los detalles de su segunda cumbre con el dictador norcoreano, Kim Jong-un. "Se están haciendo grandes avances. Hay un entusiasmo tremendo de Kim para llegar a un acuerdo", dijo Trump al reunirse en Nueva York con el presidente surcorea-no, Moon Jae-in. Trump se reunió una vez con Kim el 12 de junio en Singapur.

Trump dio las gracias a los 130 firmantes de la declaración y aprovechó para felicitar al presidente colombiano, Iván Duque, por su reciente victoria electoral. "Muchas naciones aquí hoy —dijo Trump— están tomando acciones valientes, el recién elegido Duque, en Colombia, hizo campaña contra las drogas y tuvo una victoria impresionante. Felicidades. Estamos deseando colaborar con esta nueva Administración para erradicar la producción de coca en su país".

Duque, del uribista Centro Democrático, fue elegido como presidente para el período 2018-2022 con un discurso de firmeza contra la producción de drogas y la promesa de modificar aspectos del acuerdo de paz con las FARC.

El secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó la declaración estadounidense y consideró que la "realidad de las drogas y adicción no son temas abstractos". Al respecto, Guterres indicó que 450.000 personas mueren ca-da día por sobredosis o por problemas relacionados con el abuso de drogas.

Tanto Trump como Guterres citaron datos del último informe Mundial de Drogas publicado en junio por la Oficina de las Nacio-nes Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y en el que se alerta-ba de que los opiáceos represen-tan el 76% de las muertes asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas.

Cuba dice que quiere mejor relación con EE.UU. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió ayer lunes a legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos su voluntad de "promover el avance de las relaciones" entre ambos países, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Díaz-Canel, que asumió la presidencia en abril y participa por primera vez en una reunión del máximo organismo multilateral, transmitió su apuesta por mejorar las relaciones en una reunión con senadores y congresistas en la sede de la Misión de Cuba ante la ONU.



En su reunión con los legisladores estadounidenses, el sucesor de Raúl Castro "expresó la voluntad de aprovechar las potencialidades de la cooperación entre Cuba y Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo", según el portal oficial. Los medios cubanos no especificaron el número de legisladores que participaron en la reunión ni su identidad, aunque publicaron una fotografía en la que se identifica, entre otras personas, a Karen Bass, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata en California.



La presencia de Díaz-Canel en Estados Unidos se produce en momentos de retroceso en la relación bilateral debido a la postura contraria del presidente Donald Trump al acercamiento con Cuba impulsado por su antecesor, Barack Obama, y a los misteriosos incidentes de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses en La Habana, que aún se investigan.



Cuba se ha mostrado muy activo en su estreno en la Asamblea de la ONU, donde pronunció un discurso en el que criticó la "carrera armamentística". EFE