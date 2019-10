Uruguay aumentará exportación a Corea, si se firma acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“De firmarse el acuerdo Mercosur-Corea, se espera un aumento en las exportaciones uruguayas a la República de Corea”, dijo a El País el embajador de ese país en Uruguay, Sung Youn Hwang.

“Debido a que todavía se está negociando, es difícil responder de manera específica, pero al parecer, las negociaciones vienen avanzando de manera fluida”, explicó. “En particular, en junio de este año, Mercosur concretó el Tratado de Comercio con la Unión Europea, tras más de 20 años de negociación. En agosto, firmó uno con EFTA. Pensamos que esto podría facilitar aún más la negociación con Corea, un país que ya tiene el mismo tipo de acuerdos con esos dos bloques”.



Respecto del comercio entre Uruguay y Corea, manifestó que “Uruguay empezó a exportar carne vacuna a Corea en 2013 y actualmente es el único país de Sudamérica que lo hace. Sin embargo, debido a los altos aranceles (aproximadamente 40%), abarca un bajo porcentaje del mercado coreano (en el año 2017 fue de 0.7%). Pero de firmarse el acuerdo, esto ayudará a aumentar la competitividad del producto uruguayo y por ende, incrementará su ocupación del mercado. Esperamos lo mismo con el vino Tannat”.



Al ser preguntado si hay proyectos de inversión programados para los próximos años, el embajador Sung Youn Hwang indicó: “En el pasado hubo empresas coreanas que han invertido en las áreas de forestación y granja. Por el momento, no estamos al tanto de ningún plan o proyecto puntual. No obstante, con el Tratado de Comercio Mercosur-Corea, consideramos que aumentarán las posibilidades para que empresas coreanas de distintas áreas, como las TICs, transporte y servicios financieros se instalen en Uruguay, hub logístico de la región. En términos de infraestructura y construcción, la empresa Hyundai E&C -a quién se le adjudicó la construcción de la Planta de Ciclo Combinado de 540MW en Punta del Tigre- ha completado la planta y se la entregará a UTE este año. A pesar de algunos problemas que ocasionaron retrasos en la construcción, afortunadamente se ha podido terminar”.



En cuanto la relación de las Coreas y una posible nueva cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, el diplomático manifestó: “El año pasado, se lograron varias cumbres intercoreanas y la histórica cumbre de Corea del Norte y Estados Unidos. Eso aumentó la expectativa del pueblo coreano de alcanzar la paz, algo que anhela desde que terminó la Guerra de Corea en 1953. Pero la Cumbre de Hanoi, en febrero de este año, terminó sin un acuerdo y la situación parece estar estancada. De acuerdo con la información disponible, las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos se retomarán a nivel técnico a finales de septiembre. Tampoco se descarta la posibilidad de que se realice una tercera cumbre entre esos países dentro de este año. Sabemos que el establecimiento de la paz en la Península coreana no será un proceso fácil y que tendremos que afrontar muchos retos y desafíos”.