La Unión Europea rechaza ultimátum de Irán por el pacto nuclear

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fieles a su defensa del acuerdo nuclear con Irán, las potencias europeas rechazaron ayer jueves el ultimátum lanzado por el régimen iraní, que el miércoles anunció el incumplimiento parcial de ese pacto. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar “abierto a hablar” con Irán.

Irán dijo que dejará de aplicar dos de sus compromisos del acuerdo firmado en 2015 con Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania, tras la decisión de Trump de retirarse en 2018 y restablecer las sanciones.



Y amenazó con renunciar a otros compromisos si los restantes signatarios no hallan en 60 días una solución para aliviar los efectos de las sanciones estadounidenses contra Irán, en particular en los sectores petrolero y bancario.



“Rechazamos cualquier ultimátum y evaluaremos el cumplimiento de Irán con sus compromisos nucleares”, advirtieron los cancilleres de Reino Unido, Francia y Alemania, así como la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



Entretanto, Trump dijo que le “gustaría que me llamaran” los líderes iraníes. En diálogo con los periodistas en la Casa Blanca, agregó que “deberían llamar (...) Si lo hacen, estamos abiertos a hablar con ellos”.



Estos intercambios ocurren en un clima de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, que anunció el martes el envío de bombarderos B-52 y una flota al Golfo Pérsico.



Horas después del anuncio de la República Islámica, la administración estadounidense volvió a endurecer sus sanciones. “Autorizar el acero y otros metales iraníes en sus puertos ya no se tolerará”, avisó Trump.



Rusia condenó “con firmeza” este jueves las nuevas sanciones estadounidenses contra Irán y pidió negociaciones a todas las partes para intentar salvar el acuerdo, vista “la gravedad de lo que está pasando”.



Como en el caso de la crisis en Venezuela o el acercamiento a Cuba, la posición de la UE sobre Irán choca con la de Estados Unidos, por lo que, a juicio del jefe del gobierno austríaco Sebastian Kurz, “seguirá siendo una cuestión difícil”.



Los europeos enfrentan un sentimiento de impotencia, ya que no tienen ningún tipo de influencia sobre Trump y son blanco también de las críticas de Irán por no lograr compensar las consecuencias de la sanciones.



Aunque el resto de firmantes prometió permitir que Irán se beneficie de las ventajas económicas del acuerdo, el mecanismo creado por la UE para seguir comerciando y eludir las sanciones de Estados Unidos, no ha permitido ninguna transacción.



Camino al Golfo.

El portaviones estadounidense que se dirige hacia el Golfo Pérsico atravesó ayer jueves el Canal de Suez. El 5 de mayo, el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció el despliegue en la región de una fuerza de tareas encabezada por un portaviones y de una fuerza de bombarderos, “para responder de manera implacable a cualquier ataque contra los intereses de Estados Unidos o de nuestros aliados”.



Dos días más tarde, el Pentágono anunció el envío de varios bombarderos B-52 al Golfo.



Bolton, al anunciar el despliegue del portaviones, envió “un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní”, según un comunicado de la Casa Blanca.



Irán es el rival regional de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, aliados de Estados Unidos.