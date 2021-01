La Unión Europea inició debate sobre certificados de vacunación para viajar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los países de la Unión Europea iniciaron hoy un debate sobre si las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 deben tener mayor libertad para viajar en el verano boreal que los no inmunizados.

Los ministros europeos de los 27 países de la UE celebraron una videoconferencia para discutir una mayor coordinación para el despliegue de las vacunas, un tema que será recogido por los líderes de la UE que se reunirán en línea el jueves.

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis presentó la semana pasada la idea en una carta a la Comisión Europea de un certificado de vacunación para toda la UE para ayudar a restablecer los viajes transfronterizos que han quedado paralizados por la pandemia.



Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores alemán Heiko Maas dijo el domingo que las personas vacunadas deberían poder volver antes a los restaurantes y cines, aunque otros ministros han criticado su punto de vista.



Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea, indicó que era importante destacar que la vacunación es voluntaria; algunas personas no pudieron o no quisieron recibir una vacuna.



Sefcovic dijo en una conferencia de prensa después de la reunión del lunes que estas personas no deberían tener sus derechos limitados. Sin embargo, la vacunación podría convertirse en una condición para viajar, como los requisitos actuales en muchos países para una prueba de COVID negativa.



"Habrá diferentes opciones de cómo manejamos los viajes (...) la posibilidad del certificado de vacunación electrónico podría ser añadida", afirmó Sefcovic.



Michael Roth, representando a Alemania, dijo que era vital establecer si las personas vacunadas todavía podían transmitir el coronavirus a otros.



El ejecutivo de la UE está trabajando para asegurar que los datos de la vacunación puedan ser recogidos electrónicamente en un formato común.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades empezará a recopilar datos a partir de esta semana sobre las vacunas suministradas y las vacunaciones por país.



Sefcovic dijo que los países de la UE necesitan estar sincronizados en gran medida para ayudar a mantener abierto su mercado único, que permite la libertad de movimiento de personas y trabajadores.



Muchos países de la UE afirman que están recibiendo suministros de vacunas COVID-19 inferiores a los esperados y se quejan de la incertidumbre sobre las futuras entregas, según declararon funcionarios de la UE a Reuters.