Unión Europea: después del brexit el bloque es más chico y con menos poderío

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se concretó en la medianoche del viernes, está reconfigurando las relaciones de poder en Europa, al quitarle una de sus dos grandes potencias militares al bloque y uno de los principales contribuyentes a su presupuesto.

Reino Unido ha sido un abierto partidario del libre comercio, de mantener lazos estrechos con Estados Unidos y de una política de sanciones firmes contra Rusia. Estas son algunas de las principales cuestiones tras la escisión:

1. Defensa, seguridad, temas internacionales.

Reino Unido y Francia, los dos países europeos que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y tienen armamento nuclear, han sido durante mucho tiempo las principales potencias militares del bloque. Reino Unido era también la única nación de la UE que formaba parte del grupo de intercambio de inteligencia de los “Cinco Ojos”, lo que le daba acceso privilegiado a las investigaciones de espías estadounidenses. Para contener el daño de la salida de Reino Unido, el bloque está dispuesto a mantener una estrecha relación de seguridad y defensa con Londres en el futuro. La salida de un defensor tradicional de los lazos transatlánticos dejará más peso a París, que tiene mayor ambición para la integración de los cuerpos de defensa en Europa.

2. Freno a Rusia.

Reino Unido ha sido un patrocinador importante de las sanciones contra Rusia por el conflicto con Ucrania. Las sanciones más importantes, de carácter económico, sólo estarán en vigor hasta finales de julio. Otros halcones respecto a Rusia, incluyendo Suecia, Polonia y los estados bálticos, verán su mano debilitada en las negociaciones con otros países como Italia, Hungría y Chipre, que están dispuestos a reanudar los lazos comerciales con Moscú.

3. Liberalismo económico.

Reino Unido y la UE mantendrán conversaciones comerciales independientes con Estados Unidos y China, lo que cambiará el peso de las negociaciones de las relaciones comerciales más importantes del mundo.



Dentro de la UE, el grupo de presión de los partidarios del libre comercio se debilitará, dejando a Países Bajos al frente de un grupo en el que también se encuentran Irlanda, Suecia, Dinamarca y otros Estados más pequeños.



Mientras que es previsible que Alemania se incline más por el modelo francés tradicional de un fuerte papel estatal, Reino Unido estará ausente en los debates sobre la política industrial, el control de las inversiones extranjeras, las ayudas estatales a la industria y la creación de campeones nacionales.

4. Macron, en el asiento del conductor.

Sin Reino Unido, el “motor” franco-alemán de la unión se vuelve más importante. Pero a medida que Angela Merkel se acerca al final de su largo mandato como canciller alemana, el presidente francés Emmanuel Macron podría tener más voz en los asuntos de la UE. Macron quiere reformar la UE y profundizar su integración, creando una brecha con los nuevos miembros orientales de la UE como Polonia, que había visto a los euroescépticos socios de Londres como aliados.



Los miembros del este de Europa quieren competir dentro de la UE con precios más bajos y rechazan las propuestas francesas para armonizar más reglas. Apoyan la expansión del bloque hacia los Balcanes, a la que Macron se ha resistido, y respaldan firmemente a la OTAN como bastión contra Rusia, mientras que Macron dijo que la alianza se encontraba en estado de “muerte cerebral”.

Los manifestantes contra el Brexit sostienen pancartas fuera del Parlamento escocés, en Edimburgo, Escocia. Foto: Reuters.

5. El presupuesto.

La UE está entrando en un período de regateo sobre sus presupuestos para 2021-27 y la salida de Reino Unido deja un hueco enorme. Otros contribuyentes netos no quieren pagar más, mientras que los beneficiarios no quieren renunciar a la ayuda.

6. La zona euro.

Reino Unido fue, con mucho, el mayor estado de la UE fuera de la zona euro, lo que significa que los otros ocho países que han mantenido sus monedas nacionales pierden a su aliado más importante cuando sus intereses divergen de los de los estados que utilizan el euro.

7. Menos habitantes.

La UE perdió por primera vez a un Estado miembro, que además es uno de los países más grandes y ricos del bloque. Con la partida de 66 millones de habitantes, la población de la UE pasa a sumar unos 446 millones y su territorio disminuye en un 5,5%.



Debido al acuerdo de retirada, los 4,1 millones de expatriados radicados a ambos lados del Canal de la Mancha antes del período de transición conservarán los derechos de residencia y trabajo en el país de acogida. La libertad de circulación se aplicará hasta finales de 2020.

Marca aún más las divisiones internas “En cualquier sala a la que entre a partir de ahora, la Unión Europea (UE) tendrá menos peso que mientras el Reino Unido fue miembro, en el comercio, los temas climáticos y la defensa”, señala Paul Taylor, integrante de Amigos de Europa, una institución de investigación.



Al mismo tiempo, el impacto del Brexit ha producido una unidad entre los restantes 27 miembros que es difícil de encontrar en otros temas. Al menos mientras realizaban negociaciones con los británicos, los 27 se mantuvieron juntos y desaparecieron las menciones a que otros países podrían abandonar el bloque.



Si bien originalmente el Brexit causó pánico en Bruselas, terminó siendo más una vacuna que una epidemia, apunta Josep Borrel Fontelles, el jefe de política exterior de la UE.



Líderes de la UE, como la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, han prometido -como lo hizo ella el mes pasado en Londres- “trabajar día y noche” para forjar una estrecha relación futura con el Reino Unido. Pero, la pérdida tendrá repercusiones por varios años.



“Es una derrota para todos: el proyecto europeo, la posición británica en el mundo y los intereses de Estados Unidos”, indica Ian Lesser, un ex diplomático estadounidense que ahora es director del German Marshall Fund, en Bruselas. El Reino Unido actuó como una suerte de equilibrio pragmático entre los países más estatistas como Francia y los más federales como Alemania, señala Lesser. “Por tanto, el Brexit marcará aún más algunas de las divisiones internas de la UE y las hará más difíciles de manejar”.



La partida del Reino Unido “cambia el equilibrio dentro de la UE y crea un vacío de poder”, estima Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “La ausencia británica hará más tóxicas las relaciones entre Francia y Alemania. Pero también desestabiliza a varios países como Holanda y los nórdicos en temas como el libre mercado y la política contra Rusia. (Con información de The New York Times)

Partidarios del Brexit celebran el histórico momento. Foto: AFP

Johnson desafía a Estados Unidos.

Desde que se convirtió en el primer ministro del Reino Unido, hace seis meses, Boris Johnson logró un delicado equilibrio en la relación con el presidente Donald Trump, manteniéndolo a distancia durante las elecciones británicas, en tanto mostró simpatía por la táctica de presión contra Irán.



Sin embargo, el martes pasado, Johnson enfrentó una difícil opción: al decidir darle a Huawei -el gigante de las telecomunicaciones de China- acceso limitado a la nueva red de alta velocidad británica, tuvo una abrupta ruptura con el presidente que lo ha elogiado.



El gobierno de Estados Unidos presionó al de Johnson para que se pronunciara en contra de Huawei y envió una delegación de alto nivel a Londres para advertir de los riesgos de abrir la nueva generación de redes 5G a una empresa que tiene vínculos con las agencias de seguridad chinas y con el Ejército de Liberación del Pueblo. Pero, las autoridades británicas indicaron que los argumentos estadounidenses no resultaron convincentes, debido a la decisión británica de limitar el uso de equipos de Huawei a lo que definieron como “partes marginales” de la red. Sostuvieron que la ofensiva para excluir a la empresa proviene más de funcionarios políticos que de expertos en inteligencia, que ven a Huawei en el contexto de frenar la influencia global de China.



El jueves, el secretario de Estado, Mike Pompeo, estuvo en Londres y si bien declaró que “tenemos intención de poner al Reino Unido en el primer lugar de la fila de negociación de un acuerdo comercial”, también advirtió sobre la decisión respecto de la red 5G. “Cuando se permite que la información de sus ciudadanos o de seguridad nacional transite por la red en la que el Partido Comunista de China tiene mandato legal para obtenerla, se crea un riesgo”, afirmó. (Con información de The New York Times)