¿Cuál es el único país de Latinoamérica que no necesita visa para viajar a Estados Unidos y cómo lo logró?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay un país en Latinoamérica que cuenta con un proceso migratorio rápido y sencillo hacia Estados Unidos. Esto fue posible gracias un programa que aprobó el congreso de Estados Unidos en 1986 llamado Exención de Visa o también conocido como visa Waiver Program. Actualmente 40 países hacen parte de esta iniciativa, que en su mayoría son de Europa y Asia. Tales como Bélgica, Italia, España, Japón y Singapur, entre otros.

En América Latina dos países han gozado de este beneficio. Chile y Argentina, pero este último perdió dicho beneficio en 2002. En ese sentido, el único país de América Latina que actualmente tiene vigente el programa Visa Waiver Program desde el 2014 es Chile. ¿Cómo lo logró?





Lo que dicen los expertos



En entrevista con EL TIEMPO, Macarena Fernández Undurraga, decana de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba en Chile, explica que el ingreso de ese país al programa fue posible gracias al tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos.



"Cuando Chile negocia el tratado de libre comercio con Estados Unidos, dentro de las normas, sobre todo con aquellas que tienen que ver con el capítulo de los negocios, queda establecido que en los viajes de negocios Chile va a postularse al programa de visa Waiver Program. Y en efecto se logró. Esta iniciativa surge más para los negocios, que para el intercambio comercial; sin embargo, funciona para las dos cosas, porque reemplaza la visa B1 y B2", explica Fernández.



La académica afirma que la postulación de Chile fue posible debido a la importancia del tratado. "Estados Unidos es el segundo país más importante en intercambio comercial con Chile, el primero es China. Se trata de unos de los acuerdos bilaterales más grandes que tenemos con ese país", agrega.

Pero el tratado de libre comercio no fue suficiente, porque el vecino país debió cumplir con unos requisitos exigidos por Estados Unidos.



Así lo explica Álvaro Bellolio, exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones de Chile. "Los requerimientos son a nivel de seguridad, obtención de pasaportes y revisiones de cada uno o dos años para mantener vigente el programa. Por ejemplo, el año pasado Chile hizo una licitación de su sistema de registro civil y se lo ganó una empresa china, y por motivos de seguridad de visa Waiver se tuvo que revocar esa licitación. Por tal motivo se realizó un nuevo proceso que cumpliera con altos estándares de protección", señala Bellolio.



En cuando al tema de obtención de pasaportes, el exdirector señala que Estados Unidos solicitó prestar atención a la regularidad de los viajeros. "Es decir, revisar cuántos casos de chilenos con visa Waiver se quedan (a vivir) en Estados Unidos y generan una sobre estadía, que de ser muy alta, pone el riesgo el proceso".



Dice que aunque no tiene el dato actualizado, Estados Unidos comienza a generar alertas cuando el 1 o 2 por ciento de los viajeros chilenos no se devuelve a su país. "Actualmente la cifra de chilenos que visitan Norte América y se queda es de aproximadamente el 0,5 por ciento", indica.

Vacaciones

La razón principal -afirman los analistas- por la que el gobierno norteamericano ha mantenido la visa Waiver es precisamente por las bajas cifras de migración irregular.



"Los chilenos en general van a Estados Unidos de vacaciones, de compras, van a Disney. Hay un grupo pequeño que va a estudiar, a trabajar como profesores, pero a buscar el sueño americano es muy poco. En Chile la mirada hacia ese país es de consumo", señala Fernández.



En cuanto a los beneficios de la exención de visa B1 y B2, los expertos aducen que Chile ha potenciado la generación de negocios, sobre todo en el sector inmobiliario en Miami, Florida. Aducen también un rápido crecimiento en las oportunidades de desarrollo profesional, deportivo y de inversión.

¿Cómo funciona la visa Waiver?



En Chile cualquier persona con pasaporte vigente puede tramitar la visa Waiver. Se solicita mediante una plataforma digital, permite una permanencia de 90 días en Estados Unidos y se debe renovar cada dos años.



"La solicitud del trámite se demora máximo dos semanas. Hoy día cuesta 21 dólares, a diferencia de los 160 dólares que vale la visa B1-B2. La gran diferencia con estas últimas visas es que tienen una duración de 10 años, pero para expedirlas es necesario una cantidad de trámites, entrevista en el consulado, certificados, etc", explica la decana de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba en Chile.



Y agrega: "En cambio, la Waiver es una declaración jurada que se llena en línea, se van completando una casillas a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes. Se envía la información y ellos responden (Estados Unidos) vía correo. Una vez aceptada, se debe imprimir y listo. No se necesita que se estampe algo en el pasaporte", detalla la académica.