Una bomba, 11 niños muertos y la evidencia que implica a Estados Unidos

Investigación

18 años de guerra. Otro ataque aéreo en Afganistán y más víctimas inocentes. El gobierno de Donald Trump había dicho que no tenía nada que ver con el hecho. Pero las evidencias empíricas lo contradicen. Un video del New York Times para El País. Advertimos sobre la violencia de las imágenes.

Una mujer y 11 niños murieron en un ataque aéreo contra una casa en Afganistán en el otoño pasado. El New York Times investigó el bombardeo, habló con un padre que se ha quedado buscando respuestas. Estados Unidos dijo inicialmente que no estuvo involucrado, pero después de nuestra esta visual, cambió su historia.