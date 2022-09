Últimos sondeos muestran que Bolsonaro puede ser reelegido en Brasil, según analista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos tres meses, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recortó en los sondeos una distancia que parecía insalvable con el favorito Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que tiene posibilidades de ser reelegido en octubre, según el analista político Leandro Gabiati, director de la consultoría Dominium.



La diferencia entre ambos, de 21 puntos a finales de mayo (48% de las intenciones de voto para Lula en la primera vuelta del 2 de octubre frente a 27% para Bolsonaro) se redujo a 11 el viernes pasado (45% a 34%), según el Instituto Datafolha. El mandatario ganó dos puntos la semana pasada, mientras que el expresidente de izquierda perdió dos hace dos semanas.

¿A qué responde esta dinámica favorable a Bolsonaro de las últimas semanas?

​

Cometió pocos errores, salvo los deslices que tuvo (en televisión), cuando respondió de forma agresiva a dos reporteras. Pero de manera general, se benefició de los gastos sociales excepcionales aprobados por el Congreso en julio y otras medidas para luchar contra la inflación. Eso le permitió mejorar la percepción de la población sobre el poder adquisitivo, que era el principal problema para Bolsonaro.



Los precios de los alimentos siguen elevados, pero hubo una serie de buenas noticias, como la reducción del precio de los combustibles. El aumento de 400 a 600 reales (78 a 118 dólares) de la ayuda a los más pobres benefició a más de 20 millones de familias.



También redujo sus ataques contra el sistema electoral y los magistrados de la corte suprema, acercándose así al elector más moderado, a quien no le agrada el discurso más radical del presidente.



¿Cuál ha sido el impacto de las manifestaciones masivas de sus seguidores el 7 de septiembre, con motivo del bicentenario de la Independencia de Brasil?



Han tenido un impacto muy positivo. El miércoles, los canales informativos tuvieron a Bolsonaro en pantalla todo el día. Y lo que importa no es tanto si hubo un millón o 100.000 personas, sino la imagen que muestran las fotos, de una multitud que parece no tener fin. Poco importan las críticas de sus adversarios que lo acusan de haberse apropiado de la fiesta nacional por motivos electorales, el impacto de esas imágenes es mucho mayor.



¿Bolsonaro aún puede ganar y ser reelegido?



Hace dos meses, el partido de Lula hablaba de una victoria en la primera vuelta. Esa perspectiva está cada vez más lejana. La candidatura de Lula está estancada en los sondeos, parece que tocó techo. Si la diferencia sigue reduciéndose a este ritmo, le será insuficiente a Bolsonaro. Pero sabemos que el comportamiento del elector puede cambiar a medida que se acercan los comicios. Y para una segunda vuelta, Bolsonaro llegará con un ímpetu nuevo, con sus simpatizantes muy comprometidos, como lo vimos en las calles el 7 de septiembre. Bolsonaro sigue 100% en el juego.