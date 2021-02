Cómo fueron los últimos dos meses de Carlos Menem

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A un día de cumplir los dos meses de internación, murió el expresidente Carlos Saúl Menem. Con 90 años ingresó en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, el 15 de noviembre por una infección urinaria que después se complicó. Hace unos días su hija Zulemita Menem posteó: "El único milagro dentro de este misterioso y vasto universo es el Amor y el amor es Dios. Siempre a tu lado viejito. TE AMO". Después no se refirió más al tema.

Hace diez días allegados a la familia indicaron a La Nación que estaba "estable" con diálisis intermitente. Eso significaba jornadas de leve mejora y otras con recaídas. "Sigue en terapia intensiva, lamentablemente muy delicado. Hay que rezar para que se pueda reponer", dijo hace una semana su hermano Eduardo, exsenador.





La muerte de Menem se produce diez antes de la fecha en que debería haber enfrentado el juicio oral por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, donde estaba acusado de "autoría mediata". Su abogado, Omar Luis Daer, dijo comunicó con el Tribunal que lleva la causa para confirmar que el expresidente no estaba en condiciones de salud para asistir al juicio. Pidió suspender el proceso.



La presentación del abogado afirma que Menem estaba "con pronóstico reservado ante la gravedad de su salud" y por lo tanto "surge claro la imposibilidad de asistir a la audiencia de debate" del juicio fijado para el 24 de febrero, y en ese sentido solicita "suspender el debate en la causa ut-supra indicada, hasta que el doctor Menem se encuentre debidamente recuperado y pueda asistir en forma remota a las audiencias de juicio".





Hay versiones de que Menem pasó unos días en un centro de rehabilitación de la calle Obligado, pero que debió regresar a Los Arcos después de una nueva descompensación.



Además de Zulemita en sus últimos meses también pasaba por el sanatorio -aunque con frecuencia irregular su histórico y controvertido secretario privado- Ramón Hernández. De "guardia pretoriana" calificaban a la hija ya que era ella quién tomaba las decisiones, resolvía qué y cómo comunicar y a quién mantener al tanto del estado de su papá. Su madre y exesposa del senador, Zulema Yoma, también participaba de las resoluciones e iba al sanatorio.



Al menos tres fuentes coincidieron en que la hija mantiene comunicación "permanente" con el presidente Alberto Fernández a través de WhatsApp. A fines de mayo, viajó en el helicóptero presidencial a la planta industrial de Toyota; tiene desde hace años una agencia de la marca en la avenida Figueroa Alcorta. Algunos de los contactos entre ambos son públicos, como cuando -en setiembre- Fernández replicó un tuit de Zulemita para pedir la donación de plasma con el objetivo de "salvar vidas" a los contagiados de Covid-19.





Poco antes de las fiestas de fin de año -con su padre ya internado- estuvo en la Casa Rosada donde, desde hace meses, planifican la colocación de un busto de Carlos Menem junto a los de los expresidentes. Aunque todavía no hay confirmación, en el ambiente político riojano sostienen que ella será candidata a diputada nacional de la mano del Presidente en las próximas elecciones. El médico personal de Fernández visitó al exmandatario.



Hace unas semanas, cuando el Presidente fue a la reunión de gobernadores del NOA en Chilecito y su avión bajó en la pista de Anillaco, Matías Troncoso -colaborador de Menem en el Senado- le entregó una canasta de productos regionales y posteó en las redes sociales "Anillaco, La Rioja. Tierra donde salió un Presidente de la Nación (10 años y medio). En nombre de @CarlosMenem_LR @zulemitamenem hice entrega de un presente". En su cuenta Troncoso permanentemente recuerda momentos compartidos con Menem como una visita a Papa Francisco o un video que el exmandatario grabó con la camiseta del club riojano Defensores de Boca.



Política y salud



Los reiterados problemas de salud del expresidente en el último año no son ajenos a las elucubraciones políticas en su provincia natal. Carlos Menem tenía mandato en el Senado hasta 2023 y ya hace meses que había dudas de que en algún momento pudiera regresar a su banca, por eso había interesados en que renunciara. No había pedido licencia. Nunca nadie lo planteó abiertamente en La Rioja por el impacto en la opinión pública que podría tener.



Los otros senadores que tiene la provincia son Julio Martínez, exministro de Defensa de Mauricio Macri, y Clara Vega, quien dejó la UCR y armó su monobloque Mediar. Aclaró que quiere ser parte de una oposición "responsable" pero que no será parte del Frente de Todos.



La sucesora natural de Menem es la actual vicegobernadora, Florencia López. Suele tuitear mensajes de apoyo al exmandatario a quien califica de "el mejor de todos". De los senadores activos ninguno responde al gobernador Ricardo Quintela.



La primera internación de Menem el año pasado fue en el Instituto del Diagnóstico donde, por presentar síntomas similares al coronavirus, le hicieron el test, que dio negativo; fue el 13 de junio y registró un cuadro de neumonía severo, del cual fue dado de alta casi tres semanas más tarde. Veintisiete días después volvió a internarse por un cuadro de baja saturación en sangre.



En diciembre, cuando entró a Los Arcos -a donde fue a visitarlo su hijo Carlos Nair. Zulemita confiaba en que estaría recuperado para participar de la votación de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): "Él seguro que va a estar para votar si Dios quiere. Es el 29 (de diciembre), así que calculamos que ya va a estar bien en casa, y lo va a hacer en forma remota".



No sólo no fue así, sino que horas antes de la Navidad ingresó en un estado de coma inducido en el que permaneció hasta el 8 de enero."Te ganamos 2020", fue el mensaje, acompañado por tres emojis, junto a una foto que muestra sus manos entrelazadas con las de su padre, que Zulemita tuiteó a las 0.15 del primer día de 2021.



El domingo 27 de diciembre su exesposa Cecilia Bolocco y su hijo Máximo llegaron a Los Arcos. "Máximo le pudo hablar. Carlos está inconsciente, pero para él fue liberador y un momento muy especial, ya que finalmente pudo tener un espacio a solas con él", dijo la exMiss Universo a la prensa chilena. Eduardo Menem, hermano del expresidente, no ha ido a verlo porque por su edad (82 años) él también es de riesgo. Está al tanto de la situación por su sobrina.

Paciente con pacencia



El médico de cabecera de Menem era Luis De la Fuente, cardiólogo. Zulemita estuvo en contacto permanente con él; fuentes allegadas al médico confiaron a este diario que ni bien la situación renal del paciente mejorara la intención era hacer un estudio completo. "Hay que usar líquido de contraste y por eso la espera", indicaron. De la Fuente es riojano, fue quien le practicó la arteroplastía en 1993 cuando era Presidente; en ese entonces su médico de cabecera era Alejandro Tfeli Awada.



Los allegados al médico -amigo de René Favaloro; le practicó la angioplastia a Fernando de la Rúa- recuerdan que en el '93 cuando Menem estaba internado lo visitó Raúl Alfonsín; arriesgan que en aquella conversación comenzó a gestarse el Pacto de Olivos. La relación de Menem con los De la Fuente es de larga data; cuando le ganó la interna peronista a Antonio Cafiero dijo haberse "inspirado en campaña" en la figura de Héctor De la Fuente, tío del cardiólogo. El padre del médico fue fiscal penal y juez federal de La Rioja. Las historias se cruzan incluso en la capital riojana: la avenida Luis De la Fuente es cruzada por la Carlos Menem y la Facundo Quiroga.



"Siempre fue un paciente dócil; por su diabetes debe cuidarse desde hace años con la comida -comentan cercanos a De la Fuente-. Su pedido permanente era que lo dejaran dormir la siesta. Con su edad y las complicaciones de salud, es claro que tiene ganas de vivir, por eso resiste".



El "animador de noticias" y director de radio Libertad de La Rioja, Chacho Saravi -en su avatar de las redes sociales usa una foto de Menem- abrió su muro de Facebook para que la gente deje mensajes al expresidente. Se pueden leer y escuchar a quienes dicen estar rezando por la salud y la recuperación del senador.