UE y Reino Unido en el intento final de un acuerdo por el Brexit

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) acordaron dar un último impulso a la negociación de un acuerdo, “muy difícil pero posible”, antes del Brexit previsto a final de mes, tras días marcados por los reproches y llamados a hacer concesiones.

El ministro británico del Brexit, Steve Barclay, se reunirá mañana con el negociador europeo Michel Barnier en Bruselas para “analizar el estado de las conversaciones tras una semana de reuniones técnicas”.

El primer ministro Boris Johnson mantendrá por su parte “un encuentro privado” hoy jueves con su homólogo irlandés Leo Varadkar, quien no dio hasta ahora señales de querer modificar su posición sobre la frontera terrestre entre ambos países.



Esto es cómo mantener abierta la frontera entre la provincia británica Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda para no amenazar el acuerdo de paz del Viernes Santo, que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto.



Su propuesta consiste en que la provincia conserve las regulaciones del mercado único, aunque con la posibilidad de modificarlas cada cuatro años, pero abandone la unión aduanera europea al mismo tiempo que el resto del país. Esta última disposición, que impondría controles aduaneros en la isla, parece inaceptable para Varadkar -y por ende los otros 26 socios europeos- quien consideró “muy difícil cerrar un acuerdo la próxima semana”.



Después de dos aplazamientos, la salida británica de la UE, decidida por 52% de votos en un referéndum en 2016, debe realizarse el 31 de octubre.



Cuando presentó su propuesta la semana pasada, Johnson pidió a la UE que hiciese concesiones para permitir un acuerdo. Y aseguró que si las conversaciones no prosperan el país abandonará el bloque de forma brutal.



Los responsables europeos, que ven puntos “problemáticos” en su texto, se fijaron hasta fin de esta semana para determinar si hay base para un entendimiento en el Consejo Europeo de los días 17 y 18.