UE dispuesta a darle otro año a May para acordar el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, defendió ayer martes en París y Berlín su solicitud de prórroga del Brexit hasta el 30 de junio ante los dos pesos pesados de la Unión Europea (UE).

Los europeos están de acuerdo en otorgarle una prórroga para evitar un Brexit abrupto a partir de este viernes 12 de abril, pero se encuentran divididos entre los que quieren mostrarse más firmes con May, como Francia, y otros más moderados como Alemania.



Hoy en Bruselas los mandatarios de la UE analizarán el tema. Sobre la mesa tendrán una propuesta del jefe del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, de una prórroga flexible de no más de un año.



“El Reino Unido tendría que mantener su cooperación sincera también durante este crucial periodo, de manera que refleje su situación como un Estado miembro saliente”, propuso Tusk en su carta de invitación a los líderes comunitarios a la cumbre de hoy.



Los europeos no creen que para el 30 de junio May haya logrado un pacto con la oposición laborista que permita a su Parlamento aprobar el acuerdo de salida de la UE.



Las discusiones sobre otra prórroga representan un nuevo capítulo en la saga de un país que debía haber abandonado el bloque el 29 de marzo.



Ayer martes, tras reunirse con May, la canciller alemana Angela Merkel, juzgó “posible” un aplazamiento “hasta principios de 2020”, según un participante en una reunión de su partido, la CSU (Unión Social Cristiana), en la que habló del tema.



Para Francia, en cambio, un año de prórroga es “demasiado largo” y esta además no sería “a cualquier precio”, dijo una fuente del Elíseo antes del encuentro del presidente francés, Emmanuel Macron, con la premier británica.



La UE está preocupada por el buen funcionamiento del bloque si Reino Unido continúa siendo miembro más allá del 1 de julio, cuando la nueva Eurocámara se constituya dando inicio a la nueva legislatura en el bloque.



Por ello, una de las líneas rojas de la UE es que si Reino Unido continúa siendo miembro después de esa fecha, debe participar en las elecciones europeas previstas del 23 al 26 de mayo y escoger así a sus eurodiputados.



Según fuentes diplomáticas europeas, la UE estaría estudiando conceder una prórroga hasta el 30 de junio, si la primera ministra británica logra finalmente que la Cámara de los Comunes apruebe el acuerdo antes del 22 de mayo.



Es en este caso, de un aplazamiento mayor, que los europeos reclamarían a Reino Unido una “cooperación leal” como país que se está yendo y no poner palos a las ruedas en la adopción de los próximos “proyectos europeos clave”, según la carta de Tusk.



May debe además justificar para qué quiere una prórroga larga. Un segundo referéndum sobre el Brexit, elecciones legislativas anticipadas o un consenso en Reino Unido sobre la futura relación con la UE serían motivos válidos para la UE.