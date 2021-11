La UE busca salvar la Navidad, jaqueada por la pandemia del COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Europa necesita “urgentemente” medidas para hacer frente al rebrote de la pandemia, porque en caso contrario la situación sanitaria será peor entre enero y marzo de 2022 y corre riesgo de no tener Navidad este año.

Con más de 2,5 millones de casos y cerca de 30.000 muertos registrados en una semana, Europa es la región del mundo más afectada por la pandemia. Y la tendencia sigue en alza, en especial en los países donde la tasa de vacunación es menos elevada.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), agencia sanitaria de la UE encargada de las epidemias, recomendó ayer miércoles acelerar la vacunación y generalizar una dosis de refuerzo para todos los mayores de 18 años, dando prioridad a las personas que tienen más de 40 años.



La agencia europea instó además a que aumente el nivel general de vacunación en la UE, especialmente en los países más retrasados.



La directora del ECDC, Andrea Ammon, alertó sobre el riesgo de no tener Navidad. “Llevar mascarilla, teletrabajar, reducir las multitudes en el transporte público, lavarse las manos, evitar concentraciones de gente... Aún tenemos tiempo para Navidad, pero si la situación no mejora querrá decir que tenemos que tomar estas medidas en Navidades también”, dijo Ammon en una conferencia de prensa.



Europa se enfrenta al riesgo de tener que soportar una situación sanitaria “demasiado pesada” en pleno invierno en el hemisferio norte “si no se aplican medidas de salud pública de forma urgente”, advirtió el ECDC.

El martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo temer 700.000 muertos extras en Europa antes de la primavera en el continente.



La variante Delta del coronavirus, muy contagiosa, redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, destacó ayer miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“Hay datos que sugieren que antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas reducían la transmisión un 60% pero, con la aparición de esta variante, cayeron a 40%”, señaló Tedros durante una rueda de prensa.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Foto: Reuters

En la UE, un 67,7% de la población ha recibido dos dosis de la vacuna, pero las diferencias son abismales entre los países. Por ejemplo, solo 24,2% de los búlgaros están vacunados, contra 86,7% de los portugueses.



Más restricciones.

Ayer miércoles, Suecia anunció que ofrecerá una tercera dosis a todas las personas adultas.



En otros países europeos, las restricciones aumentan debido al avance de la pandemia. Francia se dispone a anunciar hoy jueves nuevas medidas, entre ellas la “aceleración de la vacunación”, el “refuerzo del pasaporte sanitario” y de distancia social y uso de mascarilla.



En Italia, el gobierno decidió que desde el 6 de diciembre las personas no vacunadas no podrán acceder a restaurantes, bares, cines, teatros, clubes nocturnos o gimnasios. Además, todos los italianos mayores de 40 años podrán recibir la tercera dosis, una vez que hayan transcurrido al menos cinco meses desde la segunda.



En Eslovaquia también se decretaron nuevas restricciones, con el cierre de restaurantes y tiendas no esenciales a partir de hoy jueves.

En un contexto de cansancio generalizado de la población, la lucha contra la pandemia se enfrenta al descontento social. En los últimos días, Austria y sobre todo Holanda, registraron manifestaciones violentas contra las medidas sanitarias reinstauradas para frenar esta nueva ola del virus. (AFP, EFE)

OMS: vacunar a los niños “es menos urgente” El comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el análisis de vacunas anticovid afirmó ayer miércoles que la vacunación de niños y adolescentes contra la COVID-19 puede ayudar en la lucha contra la pandemia, pero es “menos urgente” que la inmunización de otros grupos de mayor riesgo.



Niños y adolescentes suelen tener síntomas moderados de la enfermedad si se contagian, por lo que su vacunación es menos prioritaria que la de personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores sanitarios, dijo el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS (SAGE). No obstante, vacunar a niños y adolescentes puede reducir la transmisión del coronavirus en esos grupos de edad y también entre ellos y los adultos, por lo que puede evitar que se tomen medidas tales como cierres de aulas.