Ucrania se niega de deponer las armas ante ultimátum de Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ucrania desea que sus últimos defensores en Mariúpol luchen “hasta el final”, al contrario del ultimátum lanzado por Rusia ayer domingo, que pedía a las fuerzas ucranianas deponer las armas en este estratégico puerto del sureste del país.

“La ciudad no ha caído. Nuestras fuerzas militares, nuestros soldados todavía están allí. Lucharán hasta el final”, aseguró Denys Shmygal, el primer ministro ucraniano, en una entrevista con la cadena ABC.

Las declaraciones del primer ministro se producen poco después de que expirara el ultimátum de Moscú, que pidió a los últimos soldados ucranianos atrincherados en un enorme complejo metalúrgico de Mariúpol abandonar la lucha y dejar el lugar antes de las 7:00 horas de Uruguay.



“Todos aquellos que hayan depuesto las armas tendrán la garantía de salvar la vida (...) Es su única oportunidad”, indicó en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

Fusilamiento, dice Rusia

El mando militar ruso aseguró que el Gobierno de Kiev prohibió a sus militares -cercados en la planta siderúrgica Azvovstal en esa ciudad del este ucraniano-, rendirse bajo pena de fusilamiento.



“El régimen nacionalista de Kiev, según comunicaciones interceptadas, ha prohibido negociaciones de rendición y ordenado a los nazis de (el regimiento) ’Azov’ fusilar a los militares y mercenarios extranjeros que quieran rendirse”, dijo el portavoz de Ministerio de Defensa ruso Ígor Konashénkov.



Agregó que, de acuerdo con las declaraciones de los militares ucranianos que han caído prisioneros, la agrupación sitiada en el territorio de Azovstal cuenta en su filas con “hasta 400 mercenarios extranjeros”.



“La mayoría de ellos son ciudadanos de países europeos, y también de Canadá”, añadió, para advertir de que “en caso de que continúen oponiendo resistencia todos serán aniquilados”.

Según el presidente de la Duma del Estado (Cámara de Diputados) de Rusia, Viacheslav Volodin, en la planta metalúrgica se encuentran hasta 2.500 efectivos ucranianos.



La demanda de rendición tenía muy pocos visos de ser atendida por los militares ucranianos, que presentan una gran resistencia a las tropas rusas y a las milicias de la autoproclamada república popular de Donetsk (RPD, prorrusa), reconocida por Moscú como Estado Independiente



Volodin subrayó que si al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski le preocupan los ciudadanos de su país, debe adoptar de inmediato dos decisiones. “Primero, retirar la tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y, segundo, fijar en un tratado el reconocimiento de Crimea (como territorio ruso) y el estatus neutral de Ucrania, así como la desnazificación y desmilitarización del país. No será de otra manera”, recalcó.



Zelenski subrayó que está dispuesto a negociar con Moscú, pero no en “condiciones de ultimatos”. Según el mandatario, las posibilidades de acuerdo son cada vez menos, porque “llega el momento cuando nadie quiere hablar”.

Más bombardeos

Las fuerzas rusas anunciaron asimismo haber bombardeado ayer domingo otra fábrica militar en las afueras de Kiev, en un momento de intensificación de los ataques en torno a la capital ucraniana, tras la destrucción del buque insignia de su flota en el mar Negro. Las autoridades informaron ayer que en Járkov, una importante ciudad ucraniana en el este, próxima a la frontera con Rusia, al menos cinco personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un ataque con cohetes. Pero los ataques de Moscú se centran sobre todo en el este y el sur del país.



La conquista de Mariúpol, donde la situación es “inhumana” según Zelenski, supondría una importante victoria para Moscú.



Con 440.000 habitantes antes de la guerra, representa el último obstáculo para garantizar el control de Rusia en la franja marítima que va desde los territorios separatistas prorrusos del Donbás hasta la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Rusia asegura controlar casi toda la ciudad, algo que Shmygal negó durante la entrevista con ABC.



El presidente ucraniano señaló que solo había “dos opciones”: el suministro desde los países occidentales de “todas las armas necesarias” para romper el largo asedio de la ciudad o “la vía de la negociación” en la que “el rol de los aliados debe ser igualmente decisivo”.



En otro orden, Zelenski afirmó en una entrevista a CNN que invitó al presidente francés, Emmanuel Macron, a visitar a Ucrania. El objetivo de la visita sería que compruebe con sus propios ojos que las fuerzas rusas están cometiendo un “genocidio”, un término que el líder galo se ha negado a usar hasta ahora, detalló el gobernante ucraniano.

Rusia

Según el canciller austríaco, Karl Nehammer, que se reunió con Vladimir Putin hace casi una semana, el presidente ruso piensa que está ganado la guerra. Shmygal, el primer ministro ucraniano, rechazó estas afirmaciones del líder ruso y recordó que “ni una sola gran ciudad” ucraniana había caído.



Por su lado, el jefe de gobierno italiano Mario Draghi lamentó en entrevista al diario Il Corriere della Sera la aparente ineficacia del “diálogo” con Putin, al constatar que no ha impedido que el “horror” prosiga en Ucrania.



En cuanto a los corredores humanitarios, las autoridades ucranianas dijeron ayer que a falta de un acuerdo para un cese el fuego, suspendieron por el día la evacuación de civiles desde el este del país.

Comisión Europea desembolsa US$ 54 millones para Ucrania

La Comisión Europea (CE) anunció ayer domingo el despliegue de 50 millones de euros adicionales (54 millones de dólares) para financiar proyectos humanitarios en Ucrania y Moldavia como consecuencia de la guerra iniciada por Rusia.



En particular, 45 millones de euros (US$ 48 millones) estarán destinados a Ucrania, mientras los 5 millones de euros (US$ 6 millones) restantes se dedicarán a proyectos en Moldavia, país fronterizo que está acogiendo a una parte de los ucranianos que huyen de su país por el conflicto militar.



Estos nuevos recursos son parte del paquete de 1.000 millones de euros anunciado por el Ejecutivo comunitario en la conferencia global de donantes “Stand Up For Ukraine” que tuvo lugar la semana pasada y eleva a 143 millones la ayuda humanitaria total aportada por la Unión Europea desde el inicio de la guerra.



El dinero será utilizado para satisfacer las necesidades humanitarias “más acuciantes” a través de una mejora servicios médicos, la facilitación del acceso a agua potable, higiene, cobijo, protección y dinero en efectivo, así como apoyo contra la violencia de género. El comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, destacó que las necesidades de Ucrania “ya son masivas”, con “millones de personas en movimiento o atrapadas en zonas de guerra”, pero añadió que ahora es necesario “prepararse” para una fase de nuevos ataques “despiadados” de Moscú, sobre todo en el este del país.



Tras los primeros días de la guerra, Bruselas anunció un primer paquete de 90 millones de euros para programas de ayuda humanitaria, de los cuales 85 millones fueron para Ucrania y 5 millones se desplegaron en Moldavia. Ya en marzo, el Ejecutivo comunitario anunció otros 3 millones de euros más de ayuda para las personas desplazadas por el conflicto.



Hasta la fecha, se han entregado 19.000 toneladas de productos como medicinas, alimentos, generadores de electricidad o equipos de refugio a Ucrania desde centros logísticos situados en Polonia, Eslovaquia y Rumanía en una operación coordinada por el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.



Unos 150 niños El ejército ruso sacó por la fuerza a unos 150 niños de la asediada ciudad de Mariúpol, incluidos un centenar que estaban heridos y enfermos del hospital, denunció el Grupo de Derechos Humanos de Crimea, según informó la agencia Ukrinform.



Los niños fueron transferidos en dirección a Donetsk ocupado y Taganrog ruso, según dijo Olha Skrypnyk, directora del Grupo de Derechos Humanos de Crimea. Agregó que los traslados se hicieron sin los padres de los niños.

Llamado a ataques a Europa

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) llamó ayer domingo a sus seguidores a que realicen ataques en Europa aprovechando la guerra en Ucrania y lanzó una campaña militar en venganza por las muertes del antiguo líder, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, y el portavoz, Abu Hamza al Qurashi.



“(...) Ahora tenéis la oportunidad. Europa está ardiendo y los cruzados se matan entre ellos”, afirmó el nuevo portavoz de la organización, Abu Omar al Muhager, en un mensaje de audio de 33 minutos difundido a través de su productora audiovisual Al Furqan con ocasión del mes sagrado musulmán de ramadán.

“Es una guerra, a la que pedimos a Dios que no sofoque sus fuegos hasta que se quemen los adoradores de la cruz y destruyan su reino para que sufran lo que han sufrido los musulmanes”, aseguró al final del audio, difundido en canales de Telegram y cuya autenticidad no pudo ser verificada, en referencia a la invasión de Rusia a Ucrania. “El miedo de los cruzados a la guerra apareció claramente en Europa y Estados Unidos cuando llegó a sus territorios”, dijo Al Muhager, y aseveró que “el orgullo y la barbarie de los rusos y sus intentos de recuperar la gloria de Unión Soviética y polarizar el mundo obligaron a los europeos y a los estadounidenses a entrar (en guerra) e implicar a otros para que no paguen ellos solos el precio”.



Se trata del segundo mensaje de voz que difunde el portavoz después de anunciar el mes pasado el nuevo sucesor del EI, Abu al Hasan al Qurashi, del que no se conocen datos, después de que su predecesor muriera en una operación estadounidense a principios del pasado febrero en el noroeste de Siria.