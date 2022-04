En vivo 6 de abril: Denuncian que Rusia usa crematorios móviles en Mariúpol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, el alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, denunció este miércoles que las tropas rusas que mantienen cercada esa ciudad ucraniana "están tratando de tapar sus huellas" y han comenzado a operar con crematorios móviles para hacer desaparecer las "huellas de sus crímenes".

En un mensaje en su canal de Telegram, el primer edil dijo que "después del genocidio generalizado cometido (en la ciudad de) Bucha, los principales líderes de Rusia han ordenado la destrucción de cualquier prueba de los crímenes cometidos por su ejército en Mariúpol", la ciudad portuaria del sur de Ucrania que está asediada y es objeto de bombardeos desde hace días.



"Hace una semana, algunas estimaciones cautelosas situaron el número de muertos en 5.000. Pero dado el tamaño de la ciudad, la destrucción catastrófica, la duración del bloqueo y la feroz resistencia, decenas de miles de civiles de Mariúpol podrían haber sido víctimas de los ocupantes rusos", subrayó.

El alcalde de la ciudad cree que Rusia no tiene "ninguna prisa" por autorizar alguna operación humanitaria que logre evacuar por completo la ciudad y se está ocupando de silenciar a los testigos potenciales de las atrocidades que se están cometiendo.



También acusó a los rusos de "reclutar a terroristas locales" y miembros de brigadas especiales para que les apoyen en estos cometidos.



"El mundo no ha visto una tragedia de la magnitud de la que vive Mariúpol desde los campos de concentración nazis", reiteró Boychenko.



Los "racistas convirtieron toda nuestra ciudad en un campo de exterminio. Desafortunadamente, la espeluznante analogía está ganando más y más confirmación. Esto ya no es Chechenia o Alepo (Siria). Este es el nuevo Auschwitz", añadió.

Zelenski denuncia crímenes de guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiteró ayer martes que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que excluya a Rusia.

Tras un discurso solemne por video transmitido en la sala del Consejo de Seguridad, Zelenski hizo difundir las imágenes del hallazgo durante el fin de semana de decenas de civiles muertos en Bucha y otras localidades de la región de Kiev tras el repliegue de las tropas rusas.



Los dirigentes ucranianos y de potencias occidentales denunciaron crímenes de guerra y genocidio.



Zelenski comparó la violencia en la ciudad de Bucha con los actos violentos cometidos por terroristas como los del Estado Islámico (ISIS), pero “perpetrados por un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU”.

También pidió que se excluya a Rusia de este organismo, del cual es uno de los cinco miembros permanentes y con derecho a veto. El presidente ucraniano reclamó además una reforma del sistema de Naciones Unidas para que “el derecho al veto no signifique derecho a morir”.



“Si no hay alternativa y opción, la siguiente opción sería disolverse por completo”, exigió el presidente ucraniano.

Violaciones

En Ucrania, dijo Zelenski, “mataron a personas en sus apartamentos, en sus casas con granadas, aplastaron a civiles con tanques cuando estaban en el interior de sus coches en medio de la carretera, únicamente por su placer”.



“Despedazaron miembros, cortaron gargantas. Las mujeres fueron violadas y las mataron delante de sus hijos”, declaró desde una oficina de paredes blancas con una bandera de Ucrania de fondo.



Estas acciones demuestran que “ahora se viola literalmente la Carta de las Naciones Unidas, desde su primer artículo”, dijo Zelenski, quien pidió que “se responsabilice” a Rusia de “los peores crímenes de guerra” cometidos, afirmó, desde la Segunda Guerra Mundial.



“Si esto continúa, los países solo podrán confiar en la potencia de sus propias fuerzas para garantizar la seguridad, y ya no en el derecho internacional, en las instituciones internacionales”, y Naciones Unidas “tendrá que cerrar”.

Esclavos silenciosos

El presidente ucraniano también denunció la “colonización” de Rusia. “Necesitan nuestra riqueza, a nuestra gente. Rusia ya ha deportado a decenas de miles de nuestros ciudadanos a su país. Han secuestrado a más de 2.000 niños”, añadió el presidente ucraniano.



“Rusia quiere convertir a los ucranianos en esclavos silenciosos”.



Tras esta declaración y la difusión de un vídeo de “imágenes espantosas”, en palabras de la embajadora británica Barbara Woodward, el representante ruso ante el Consejo de Seguridad respondió al presidente ucraniano.

“No vinimos a Ucrania a conquistar territorios”, dijo Vasili Nebenzia, rechazando una vez más las acusaciones de que el ejército ruso cometió crímenes de guerra.



“Vieron cadáveres y escucharon testimonios, pero solo vieron lo que le mostraron. No pueden ignorar las flagrantes incoherencias en la versión de los hechos promovida por los medios de comunicación ucranianos y occidentales”, dijo el diplomático ruso.



Añadió que su país ha evacuado a “600.000 personas” de Ucrania, incluidos “más de 119.000 niños”. “Y no estamos hablando, de ninguna manera, (de personas que se van) bajo coacción o secuestradas, como lo describen nuestros socios occidentales, sino de decisiones voluntarias”, afirmó.



Pero para Estados Unidos y sus aliados, Rusia sí cometió crímenes de guerra en Ucrania. “Lo que vimos en Bucha no es el acto aislado de una unidad solitaria. Es una campaña deliberada para matar, torturar, violar, cometer atrocidades”, declaró ayer martes el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.



Estados Unidos y la Unión Europea (UE) preparan nuevas sanciones para forzar a Rusia a poner fin a la invasión de Ucrania.

Rusia asegura que las imágenes de atrocidades fueron escenarios plantados por Ucrania.



El canciller ruso, Serguéi Lavrov, consideró ayer martes que esas denuncias son una “provocación abierta y falaz” que se proponen “encontrar un pretexto para torpedear las negociaciones de paz”.



Sin embargo, imágenes de satélite publicadas el lunes por la empresa estadounidense Maxar Technologies parecen desmentir las afirmaciones rusas de que los cadáveres con ropa civil fueron colocados tras la retirada de sus tropas.



Las “imágenes de alta resolución (...) corroboran recientes videos y fotografías en redes sociales revelando la presencia de cuerpos tendidos en las calles y abandonados desde hace semanas”, indicó la compañía.



“Justo delante de mis ojos le dispararon a un hombre que iba a buscar comida al supermercado”, cuenta Olena, una habitante de Bucha.



La Corte Penal Internacional investiga desde el 3 de marzo una denuncia de presuntos crímenes de guerra.



Zelenski también habló ayer martes ante el Congreso de España. Allí recordó el bombardeo de la ciudad española de Gernika durante la guerra civil: “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937”. En esa fecha, la ciudad vasca de Guernica fue bombardeada por la aviación alemana, que apoyaba al general Francisco Franco frente a la República española.

Mariúpol

El Ejército ruso anunció ayer martes la ofensiva final para la toma de la ciudad portuaria de Mariúpol, sobre el mar de Azov, después de que venciera el plazo para que las fuerzas ucranianas depusieran las armas y abandonaran la urbe en dirección al territorio controlado por Kiev.



“Hemos informado a Kiev en reiteradas ocasiones y por todos los canales accesibles de las propuestas sobre la posibilidad de retirarse de Mariúpol de las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas que depongan las armas”, informó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, en su parte vespertino.



Según el general ruso, ayer se reiteró la propuesta a los militares ucranianos de entregar las armas y salir por una ruta segura a los territorios controlados por las autoridades ucranianas, la cual fue ignorada.



“Tomando en consideración el desinterés de Kiev de conservar la vida de sus militares, Mariúpol será liberado de las unidades nacionalistas por las Fuerzas Armadas de Rusia y la República Popular de Donetsk”, alertó. (AFP, EFE)



"La guerra durará años" El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, auguró ayer martes que el conflicto en Ucrania se extenderá “durante años”. Milley hizo estas declaraciones en una comparecencia en el Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja para hablar del presupuesto militar solicitado al Congreso para el año fiscal 2023. En respuesta a una pregunta del legislador demócrata Bill Keating sobre la duración de la guerra en Ucrania, Milley opinó que este va a ser “un conflicto muy extendido en el tiempo”.



“Creo que por lo menos puede medirse en años, no sé si una década, pero durante años, seguro”, predijo el general, quien subrayó que este hecho hará que “la OTAN, Estados Unidos y todos los aliados y socios que están apoyando Ucrania van a estar implicados por un tiempo”.

Prueba y desarrollo de misiles hipersónicos de EE.UU. y aliados



El ejército estadounidense anunció ayer martes una nueva prueba de un misil hipersónico. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) afirmó que había completado recientemente una prueba de vuelo libre de un misil hipersónico lanzado desde un avión que mantuvo una velocidad de más de Mach 5, o cinco veces la velocidad del sonido (al menos 6.100 kilómetros por hora). El misil voló a una altitud superior a los 19.800 metros y se elevó más de 300 millas náuticas, dijo DARPA.



Fue la segunda prueba dentro del Programa HAWC de la agencia -concepto de arma hipersónica de respiración aérea, por sus siglas en inglés- y el misil presentó una configuración diferente a la primera, que se probó el pasado septiembre.



Según la CNN, la última prueba tuvo lugar a mediados de marzo, pero se mantuvo en secreto para evitar que pareciera una escalada de las tensiones geopolíticas en torno a la invasión rusa de Ucrania.



En tanto, Reino Unido, Estados Unidos y Australia anunciaron ayer martes que desarrollarán de manera conjunta armas hipersónicas en el marco del pacto de seguridad AUKUS, creado para contrarrestar la influencia de China en la región Asia-Pacífico.



“Nos comprometemos (...) hoy a iniciar una nueva cooperación trilateral en materia de medios de guerra hipersónica, antihipersónica y electrónica”, anunciaron el presidente estadounidense Joe Biden y los primeros ministros británico, Boris Johnson, y australiano, Scott Morrison, en un comunicado conjunto.