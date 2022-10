Ucrania citó a un expresidente uruguayo durante un discurso contra Rusia en la ONU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El representante de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, citó este lunes durante un discurso en sesión al expresidente uruguayo José Serrato. En su intervención, el ucraniano criticó a Rusia por los bombardeos que desató sobre el país invadido y por el referéndum de anexión que realizó en varias regiones.

“Voy a empezar (el discurso) con una frase de un caballero muy respetado en su país, del que fue el primer presidente electo directamente en su país, de manera democrática, ese es José Serrato, (que también fue) ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay" en una de las reuniones de la ONU que tuvo lugar en San Francisco el 1 de mayo de 1945, indicó Kyslytsya.



Serrato fue el primer presidente uruguayo elegido por voto universal en el país, en 1923. También se desempeñó como canciller entre 1943 y 1945.

“‘Una paz estable y sana no puede ser obtenida si no se hace nada para la democratización del mundo y el gobierno de la libertad. La paz y la democracia constituyen objetivos complementarios, cada una es una garantía y un motivo para la otra. En este tema, en la organización internacional propuesta, no debería haber naciones admitidas profesando doctrinas de agresiones y guerra, que se inclinan a socavar o destruir el orden de la paz jurídica en el mundo. Sin embargo, para ser miembro de (la) sociedad internacional no basta con presentar los títulos de naciones amante de la paz, pero también es necesario ser una nación amante de la libertad'", expresó el representante ucraniano, citando a Serrato.



"Así es como nuestros predecesores veían la manera de salvar a las generaciones futuras de esta guerra comercial en los albores de nuestra organización 77 años atrás”, aseguró Kyslytsya.



“Desafortunadamente, difícilmente se puede esperar una estable y sana paz mientras que una dictadura inestable y demente existe en tu vecindad. Una dictadura que utiliza activamente terror por los misiles contra la población civil e infraestructura de otro Estado”, afirmó.



“El mundo entero ha vuelto a ver la verdadero rostro del estado terrorista que mata a nuestra gente. Sufriendo derrotas en el campo de batalla, Rusia se desquita en la residencia pacífica de ciudades ucranianas”, expresó.



“Señor presidente (de la ONU), Rusia ahora hace todo lo posible para llevarnos de vuelta a la década de 1930 -ni siquiera 1940- cuando (Adolf) Hitler destruyó las Naciones Soberanas por invasión, referéndums falsos y respuestas (falsas). Y ahora estamos en un punto de inflexión donde las Naciones Unidas restaurará su credibilidad o en última instancia caerá en el fracaso; y si pasa esto último no deberíamos culpar a nadie más que a nosotros mismos porque es nuestra responsabilidad defender los principios de la Carta de la ONU”, manifestó.



“Desde el 23 de septiembre Rusia ha cometido otro delito contra el derecho internacional y sus principios, en un intento de revivir el mundo del pasado, donde la soberanía, integridad territorial y la inviabilidad de las fronteras era un privilegio con acceso limitado, no el derecho de cada nación. Los referéndums impostores en cuatro regiones ucranianas, seguidas de decisiones ilegales por el presidente ruso (Vladimir Putin) y el Parlamento cumplió este mismo propósito y por lo tanto, representan una amenaza existencial para las Naciones Unidas y su Carta”, aseguró el ucraniano.



“Es claro que el referéndum sirvió como un elemento de agresión de Rusia contra Ucrania”, indicó.



Semanas atrás, se desató la polémica luego de que Ucrania apuntara contra Uruguay por Sebastián Hagobian, un miembro del Frente Amplio que actuó como observador en el referéndum de anexión. Desde entonces, tanto el gobierno como la fuerza política liderada por Fernando Pereira se desmarcaron de las actuaciones del individuo.