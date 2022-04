Ucrania afirmó este sábado que las fuerzas rusas se “retiran rápidamente” del norte del país, mientras que en el sur la Cruz Roja se prepara para evacuar a civiles de Mariúpol, ciudad sitiada por Moscú.

El asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, confirmó que se observa una “rápida retirada” rusa de esas zonas. “Con la rápida retirada de los rusos de Kiev y Chernígov (...) está bastante claro que Rusia escogió otra táctica prioritaria: retirarse hacia el este y el sur, mantener el control de vastos territorios ocupados y ganar un poderoso punto de apoyo allí”, escribió Podoliak en Telegram, retomando la advertencia lanzada por el presidente Volodomir Zelenski sobre una reorganización de las fuerzas rusas.



El gobernador de la región de Chernígov, Viacheslav Chaus, señaló de su lado que la ciudad del mismo nombre, devastada por combates en las últimas semanas, no sufrió nuevos ataques. “Los rusos se retiran de la región de Chernígov”, afirmó.



El horror de la guerra no ha cesado por tanto en la capital y sus alrededores, donde fotógrafo ucraniano fue hallado muerto cerca de Kiev, anunció ayer un asesor presidencial.

Además de recuperar el control alrededor de Kiev, las tropas ucranianas avanzaban en la región sureña de Jersón, otra ciudad importante que Rusia ha logrado ocupar.



“Ciertamente no podemos evitar usar armas pesadas si queremos liberar el este y Jersón (región del sur) y empujar a los rusos lo más lejos posible”, indicó Podoliak.

Negociaciones

El jefe ucraniano en las conversaciones de paz con Rusia, David Arakhamia, aseguró ayer sábado que Moscú aceptó “oralmente” las principales propuestas ucranianas y que Kiev estaba esperando una confirmación escrita.



En un programa de televisión, el negociador sugirió que las negociaciones para poner fin al conflicto habían avanzado de manera considerable.



“La Federación Rusa ha dado una respuesta oficial a todas las posiciones, que es que aceptan la posición [ucraniana], excepto en la cuestión de Crimea”, anexionada por Rusia en 2014, dijo Arakhamia.

Agregó que aunque no había “ninguna confirmación oficial por escrito”, la parte rusa lo dijo “oralmente”.



Por otro lado, Arakhamia manifestó que si se llegara a organizar un encuentro entre los presidentes ucraniano, Volodimir Zelenski, y ruso, Vladimir Putin, éste tendría “muy probablemente” lugar en Turquía. “No conocemos ni la fecha ni el lugar, pero pensamos que el lugar será muy probablemente Ankara o Estambul”, dijo Arakhamia.



El negociador ucraniano subrayó que Moscú había acordado durante las conversaciones que un referéndum sobre la neutralidad de Ucrania sería “la única salida a esta situación”. Si los ucranianos no aceptan ese estatus, “volveremos a un estado de guerra, quizás, o a nuevas negociaciones”, advirtió.

El Kremlin insiste en que Ucrania no debe ingresar en la OTAN y que debe optar por la neutralidad.



Según Arahamiya, el propio Putin afirmó el viernes, en conversación telefónica con el presidente turco, Tayip Erdogan, que “está listo para que se organice esa reunión en un futuro próximo”. Indicó que el proceso de negociación sigue en marcha cada día y que las delegaciones se reúnen telemáticamente a diario o cada dos días.

Garantes

Sobre el asunto de las garantías de seguridad,que reclama Ucrania para mantenerse neutral, Arahamiya dijo que es muy importante que más países de la OTAN se unan al mecanismo de garantes que ellos buscan, después de que Alemania, Turquía e Italia hayan expresado su intención de asumir ese rol.



Insistió en que Ucrania no firmará ningún acuerdo que otorgue a Rusia derecho de veto sobre los países que integren ese mecanismo de garantes de su seguridad. “Eso es categóricamente inaceptable para nosotros. No hay necesidad de discutir ninguna garantía de seguridad en absoluto, porque Rusia podrá bloquearlas en cualquier momento”, afirmó.



El negociador ucraniano avanzó que están en conversaciones con China para que se sume al mecanismo de garantes internacionales, aunque “el estado de esas negociaciones es probablemente el menos avanzado en comparación con las de otros países”, afirmó.

Evacuaciones

Las autoridades ucranianas evacuaron ayer sábado a 2.700 civiles de la región oriental de Lugansk, controlada en parte por el Ejército ruso y por fuerzas separatistas, anunciaron fuentes regionales.



Serhiy Hayday, presidente de la administración del “oblast”, agregó que la evacuación se había producido “bajo fuego del Ejército ruso”, según escribió en una publicación en su cuenta de Facebook, acompañada de fotos de la operación. De los 2.700 evacuados, unos 1.800 proceden de la ciudad de Lychysansk y aledaños, mientras que varios centenares salieron de Severodonetsk y grupos más pequeños de otras localidades de la zona, añadió.



Hayday explicó que ayer había sido posible suministrar “varias toneladas de ayuda humanitaria”, entre ellas alimentos, medicinas y productos higiénicos a la población que había decidido quedarse en la región, en la que se registran numerosos combates.

Añadió que las operaciones de evacuación no finalizaron y que hoy domingo habrá autobuses a la espera de los residentes que quieran abandonar la región.

Protestas en Rusia

Más de 170 personas fueron arrestadas ayer sábado en Rusia por acciones de protesta contra la ofensiva en Ucrania, anunció la oenegé OVD-Info, especializada en el seguimiento de las detenciones en el país.



Alrededor de las 13H00 GMT, “más de 178 personas fueron arrestadas en 15 ciudades rusas”, indicó la oenegé en un comunicado.



En Moscú, una sentada contra la intervención militar rusa en Ucrania estaba prevista para las 11H00 GMT en el parque Zariadié, cerca del Kremlin. Poco después, la policía comenzó a arrestar a personas en los bancos del parque, en plena tormenta de nieve.



Más de 30 furgones de policía fueron desplegados alrededor del parque y cerca de las murallas rojas del Kremlin, y más de una veintena de personas fueron detenidas.

También se produjeron detenciones en San Petersburgo (noroeste) durante una manifestación similar, como parte de una acción nacional anunciada en las redes sociales.



La sentada contra la operación militar rusa en Ucrania fue anunciada en las redes sociales por militantes opositores a la ofensiva rusa en una treintena de ciudades a través de Rusia, desde Vladivostok (Extremo Oriente) a Sochi (sur).



Los organizadores también afirmaron en un comunicado querer protestar contra “el colapso de la economía rusa, contra (el presidente ruso Vladimir) Putin” y por la liberación del opositor encarcelado Alexéi Navalni. En San Petersburgo, unas 40 personas estaban presentes en el lugar designado para la sentada en el centro de la ciudad, sin que se pudiera afirmar si se trataba de manifestantes, según una periodista de la AFP, que constató la detención de unos 25 individuos.

La Liga Árabe visitará Moscú



El comité de ministros de la Liga Árabe para la crisis ucraniana celebró ayer sábado una reunión para preparar la visita de este grupo a Moscú y Polonia, donde la próxima semana se encontrará con los titulares de Exteriores de Rusia y Ucrania para mediar y buscar una solución al conflicto.



En un comunicado, el organismo panárabe dijo que el denominado “grupo de contacto árabe” que se encarga del seguimiento de la guerra en Ucrania celebró una “reunión de coordinación” virtual para ultimar los preparativos de la visita, a la que también asistirá el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit. También acudirá Emiratos Árabes Unidos, al ser el “representante árabe” en el Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con la nota, el grupo viajará al lunes a Moscú, donde se reunirá con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y al día siguiente se dirigirá a Polonia, donde se encontrará con el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba.



La Liga Árabe no ofreció más detalles de la reunión del grupo, ain embargo, una fuente de la Liga Árabe que pidió el anonimato dijo a Efe que el comité acordó convencer a Rusia de que “detenga el ataque contra Ucrania”, así como instar al ministro de Exteriores ucraniano a que sea “flexible” con las demandas rusas.



El Consejo del organismo panárabe, reunido el 9 de marzo en El Cairo, constituyó este grupo ministerial para “supervisar y llevar a cabo las consultas y los contactos necesarios con las partes interesadas con el fin de contribuir a encontrar una solución diplomática a la crisis de Ucrania”.

Los países árabes, en especial los de Oriente Medio, han manifestado su preocupación por las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, que está provocando una subida global de los precios y está azotando a la ya empobrecida población de la región. Muchos de estos países dependen de la importación de trigo de territorio ruso y ucraniano para el consumo local.



En febrero, la Liga Árabe celebró una reunión de emergencia, en la que se acordó entender las posturas de “todas las partes” del conflicto de Ucrania y les instó a “llegar a acuerdos sin recurrir a la fuerza militar”, sin posicionarse debido a las diferentes alianzas en la zona con Rusia y Estados Unidos. EFE

Bálticos dejan de importar gas ruso



Lituania incita a los otros países de la UE a que hagan lo mismo



El director del operador de almacenamiento de gas natural de Letonia informó ayer sábado que los países bálticos ya no importan gas natural ruso. “Desde el 1 de abril, el gas natural ruso ya no fluye hacia Letonia, Estonia y Lituania”, dijo Uldis Bariss, primer ejecutivo de Conexus Baltic Grid. “Si todavía existían dudas sobre si podía haber confianza en los suministros desde Rusia, los acontecimientos actuales nos muestran claramente que ya no hay confianza”.



El mercado báltico se abastecía actualmente de las reservas de gas almacenadas en el subsuelo de Letonia.



La medida se produce en un momento en el que el presidente Putin intenta aprovechar la potencia energética de su país.



Ante la paralización de la economía rusa debido a las sanciones internacionales, Putin advirtió a los países miembros de la Unión Europea (UE) que tendrían que abrir cuentas en rublos para pagar el gas ruso. Mientras que Estados Unidos prohibió la importación de petróleo y gas ruso, el bloque europeo -que recibió alrededor del 40% de sus suministros de gas de Rusia en 2021- ha mantenido las entregas desde Moscú.



El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, pidió al resto de la UE seguir el ejemplo de los países bálticos.“Hace años mi país tomó decisiones que hoy nos permiten romper sin dolor los lazos energéticos con el agresor”, añadió. “Si nosotros podemos hacerlo, el resto de Europa también puede hacerlo”, dijo. EFE