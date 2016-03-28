Uber se prepara para llegar a Argentina

La aplicación móvil Uber para solicitar viajes con chóferes particulares lanzó ayer en Argentina una convocatoria para entrevistar conductores con el objetivo de lanzar las operaciones en Buenos Aires, aún con fecha sin definir.

El aviso de búsqueda de candidatos fue publicado hoy en el perfil de Uber Argentina en la red social Facebbok, donde se dan detalles de cómo postular.

"No tenemos fecha de inicio de operaciones, primero queremos entender el interés y la disponibilidad de los argentinos que están buscando nuevas oportunidades económicas con la autonomía y flexibilidad que brinda la empresa en 400 ciudades alrededor del mundo", dijo Soledad Lago Rodríguez, gerente de Comunicación de Uber para Cono Sur.

Uber, creada en 2009 en los Estados Unidos, es una aplicación móvil que permite solicitar hacer un viaje con un conductor particular y pagar con tarjeta de crédito, sin necesidad de utilizar efectivo al momento de realizar el desplazamiento contratado.

En Uruguay está disponible en Montevideo, desde el 19 de noviembre y las autoridades buscan regularla tras la fuerte protesta que han hecho el sindicato del taxi. EFE

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