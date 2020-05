Trump cada vez más apurado para que vuelva la actividad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con las elecciones de noviembre cada vez más cerca, el presidente Donald Trump ha apostado todo su capital político a la reapertura de la economía que registra su mayor tasa de desempleo desde 1930. Y por eso ayer domingo dos consejeros económicos del presidente defendieron la necesidad de una expeditiva reapertura económica, pese al temor por una segunda ola de contagio.

Además, en los últimos días, dos empleados del “ala oeste”, donde se encuentra la Oficina Oval -un militar al servicio del presidente y la portavoz del vicepresidente Mike Pence- dieron positivo al nuevo coronavirus, a pesar de las estrictas precauciones sanitarias tomadas allí.

A raíz de estos casos, tres miembros de primera línea de la unidad de crisis de la presidencia encargada de coordinar la lucha contra la COVID-19 decidieron entrar en cuarentena preventiva por su posible exposición al virus.



Entre ellos está el epidemiólogo Anthony Fauci, quien aconseja diariamente a Trump, así como el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, y Stephen Hahn, jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).



Las personas que se acercan al presidente y al vicepresidente son sometidas continuamente a pruebas de despistaje.



El asunto ha sido dominante en las transmisiones noticiosas de este domingo en la televisión estadounidense. Si en esas condiciones la presidencia no ha quedado exenta del virus, ¿cómo puede un estadounidense común retomar el trabajo sin temor a resultar contaminado?



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el consejero económico presidencial, Larry Kudlow, hablaron ayer domingo favor de la reapertura de la actividad, apenas dos días después de conocerse un récord histórico de desempleo, con una pérdida de 20,5 millones de empleos en abril.



“La Casa Blanca es un contexto enorme, de al menos 500 personas, probablemente muchas más”, dijo Kudlow a la cadena ABC.



“Los que han dado positivo solo son una pequeña porción”, insistió.



Luego defendió la voluntad presidencial de “reabrir la economía” para hacer frente a las “horribles” cifras de desempleo. “¿Por qué no confiar en las empresas?”, siguió Kudlow. “Ellas saben, de su lado, que la gente debe ser protegida” y, “de otro lado, que es necesario reactivarse lo antes posible para enfrentar el problema económico, la recesión por la pandemia”, dijo.



Por otra parte, Mnuchin dijo a Fox que considera que existe “un riesgo considerable si no se reinicia” la actividad económica. “Estamos hablando de lo que sería un daño económico permanente para los estadounidenses, y vamos a reabrir de una forma muy pensada que lleve a la gente de vuelta a sus trabajos de forma segura”, dijo.



Sobe la posibilidad de un nuevo paquete de ayuda, el secretario del Tesoro hizo énfasis en la necesidad de actuar con cautela. “Solo queremos asegurarnos de que, antes de volver a gastar algunos billones más del dinero de los contribuyentes, lo haremos con cuidado”, dijo.

Coronavirus en Estados Unidos. Foto: AFP.

Se irá, no se irá

Trump repitió esta semana que cree que el virus simplemente se “irá”, incluso sin una vacuna.



El doctor Tom Inglesby, director del Centro para la Salud y la Seguridad de la Universidad Johns Hopkins, se manifestó este domingo contrario a esa apreciación del presidente.



“No, este virus no se irá”, dijo a la cadena Fox, y agregó que permanecerá como “un problema de fondo” tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo hasta que se desarrolle una vacuna.



El Instituto de Medidas y Evaluaciones de la Salud (IHME), que elabora proyecciones sobre el nuevo coronavirus, elevó esta semana su predicción sobre el número de fallecidos que causará la pandemia en Estados Unidos.

más Obama: “Un desastre caótico” El expresidente Barack Obama calificó de “desastre caótico” la respuesta de Donald Trump a la pandemia del coronavirus. Las declaraciones de Obama fueron reportadas el viernes por la noche por el portal de noticias Yahoo y el sábado la cadena CNN se hizo eco de la noticia, al mismo tiempo que dijo haber confirmado los comentarios del expresidente con tres funcionarios que trabajaron en su Gobierno.



En una conversación privada con algunos de los colaboradores en la Casa Blanca, Obama consideró que la pandemia desafortunadamente sirve para recordar lo importante que es tener un gobierno competente durante momentos de crisis y tildó de “egoísta” el liderazgo actual, sin llegar a mencionar a Trump.



“Habría sido algo malo incluso con el mejor de los Gobiernos. Ha sido un absoluto desastre caótico por esa mentalidad de qué puedo sacar yo de esto y al demonio con el resto de las personas”, manifestó Obama, de acuerdo al audio de la llamada al que accedieron Yahoo y CNN.



Esa conversación, de unos 30 minutos, tenía como objetivo animar a antiguos empleados de la Administración Obama a participar en la campaña presidencial de Joe Biden para las elecciones del 3 de noviembre.



La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, restó importancia a los comentarios de Obama y, en un comunicado, se limitó a asegurar que la respuesta de Trump a la pandemia “no tiene precedentes” y ha servido para “salvar vidas estadounidenses”.

Mike Pence y Fauci están en cuarentena

El vicepresidente Mike Pence no tiene previsto ponerse en cuarentena a pesar de que su principal portavoz de prensa haya dado positivo en coronavirus, anunció ayer domingo otro de sus voceros. El portavoz, Devin O’Malley, aseguró que Pence volverá al trabajo hoy lunes y desmintió de esa forma un artículo de Bloomberg, que citando tres funcionarios, aseguraba que el vicepresidente estaba aislado en su residencia.



“El vicepresidente Pence continuará siguiendo los consejos de la unidad médica de la Casa Blanca y no está en cuarentena. Además, el vicepresidente Pence ha dado negativo (en coronavirus) todos los días y planea estar en la Casa Blanca mañana (por hoy)”, manifestó el vocero de Pence.



De acuerdo a otro funcionario, citado por las cadenas NBC y CNN, Pence ha puesto “algo de distancia” con otros empleados de la Casa Blanca este fin de semana, pero “no hay restricción” en ninguna de sus actividades.



En los últimos días, Pence podría haber estado en contacto con su portavoz, Katie Miller, que el viernes dio positivo en el test que la Casa Blanca ordenó hacer a diario al personal que trabaja en el Ala Oeste.



La portavoz asiste a menudo a las reuniones de las que forma parte el vicepresidente, que son las mismas que preside Trump; mientras que su esposo, Stephen Miller, escribe la mayoría de los discursos del mandatario y pasa mucho tiempo con él, además de con su hija y asesora Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner.



Además de la portavoz de Pence, otros dos empleados de la Casa Blanca han dado positivo en coronavirus: un asistente personal de Trump y una asesora de Ivanka.



Como resultado de esos contagios, tres figuras clave para la respuesta sanitaria ante el virus tendrán que tomar precauciones durante las próximas dos semanas: Robert Redfield, director de gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y Stephen Hahn, que dirige la Administración de Alimentos y Medicamentos; Anthony Fauci, principal asesor de Trump en temas del virus.