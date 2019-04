Trump va contra “la troika de la tiranía” con duras sanciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos endureció su postura frente a lo que llama “la troika de la tiranía” anunciando que permitirá demandas contra firmas extranjeras presentes en Cuba, limitando las remesas y los viajes hacia la isla y decretando nuevas sanciones para Venezuela y Nicaragua.

El gobierno estadounidense aumentó, ayer miércoles, la presión contra Cuba, pese a las advertencias de sus socios europeos, dando un portazo a la flexibilización de su predecesor Barack Obama, quien consideró que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington no había dado resultados.



“Cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, entonces este va a ser el primer hemisferio libre de toda la historia de la humanidad”, dijo el presidente Donald Trump.



Por la mañana el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que el 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención de dos décadas.



Poco después desde Miami, en un encuentro con exiliados cubanos, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció “cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares” a la isla y límites a las remesas. “Estamos del lado de los patriotas amantes de la libertad de la región”, dijo Bolton a los veteranos de la fallida invasión a Bahía de Cochinos en 1961.



No existen cifras oficiales, pero se estima que las remesas son la segunda fuente de ingresos de la isla, detrás de la exportación de servicios médicos. De acuerdo con el Havana Consulting Group, el 70% de los cubanos reciben remesas.



“Este es un enfoque muy correcto, muy coherente, porque ha enfocado el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua como un único tema, que es la desestabilización de la región”, dijo a la AFP Jorge Luis García Pérez, un disidente cubano conocido como Antúnez.



El opositor indicó que “la remesa es una fuente que utiliza la dictadura para su sostenimiento”.

Reacción.

Cuba rechazó el anuncio de la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, una norma que permite iniciar acciones en los tribunales estadounidenses contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959. Su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, repudió “enérgicamente” el anuncio y dijo que “es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados”.



La Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron este miércoles su disgusto en una declaración conjunta, y prometieron “proteger los intereses” de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Estados Unidos aplica un embargo y ahora la acusa de apoyar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato no ha sido reconocido por Estados Unidos, que apoya al líder opositor Juan Guaidó.



Estados Unidos encabeza la presión internacional para sacar a Maduro del poder y aplica sanciones financieras y petroleras al régimen. En ese marco, penaliza ambién a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.



Ayer, Bolton indicó que Estados Unidos prohibirá las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, así como las de su directora, Iliana Ruzza Terán.



En un discurso, Maduro calificó estas medidas de “ilegales e inmorales” y aseguró que el BCV se defenderá “con la ley en la mano”.