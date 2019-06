Antes de viajar al Reino Unido, Trump tildó de "desagradable" a Meghan Markle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No sabía que era desagradable". A horas de su primera visita de Estado al Reino Unido como presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio una entrevista al tabloide sensacionalista británico The Sun y se refirió con esas palabras a Meghan Markle , duquesa de Sussex. También auguró que ella será "una muy buena princesa americana".



En la entrevista, que se hizo en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump habló de la carrera por el liderazgo en el Partido Conservador británico tras el anuncio de la renuncia de la primera ministra Theresa May y apoyó a Boris Johnson , exalcalde de Londres y exministro de May. "He analizado esto, sé quiénes son los jugadores. Creo que Boris haría un gran trabajo, pienso que sería excelente. Me gusta. Siempre me ha gustado", sostuvo.



Markle, una actriz nacida en Estados Unidos , había dicho durante la campaña presidencial de 2016 que Trump era "misógino" y que generaba divisiones. También había llamado a votar a Hillary Clinton . Consultado sobre qué opinaba sobre esto, Trump dijo que no estaba al tanto de sus palabras. Cuando el entrevistador le contó, el mandatario contestó: "¿Qué puedo decir? No sabía que era desagradable".



Cuando el entrevistador le contó a Trump que Markle -la mujer del príncipe Harry- había amenazado con mudarse definitivamente a Canadá si él resultaba elegido, él replicó: "Montones se están mudando aquí [a Estados Unidos]".



Sin embargo, en otro momento de la entrevista, el presidente de Estados Unidos auguró que la duquesa de Sussex "será una muy buena princesa americana".



La visita de Estado de Trump a Londres , prevista entre el 3 y el 5 de junio, será la primera desde que el empresario está en la Casa Blanca. Será recibido por la reina Isabel II y mantendrá reuniones con May, el duque y la duquesa de Cornwall ( Carlos y Camilla ), el duque y la duquesa de Cambridge ( William y Kate ) y el duque de Sussex ( Harry ). La duquesa de Sussex (Meghan) no será de la partida porque dio a luz a su hijo Archie hace menos de un mes y está de licencia por maternidad.