Trump sorprende y ofrece detener ejercicios militares en Corea tras histórica cumbre

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, mantuvieron el martes una reunión altamente simbólica en la que el mandatario de Washington hizo una concesión sin precedentes a Pyongyang: manifestó que detendría los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.



Ambos líderes sonrieron y se dieron la mano antes de comprometerse en una histórica cumbre bilateral a trabajar por la completa desnuclearización de la península coreana. Estados Unidos prometió además garantizar la seguridad de su viejo enemigo.



El encuentro en Singapur, el primero entre un presidente estadounidense y un líder norcoreano, contrastó fuertemente con la catarata de pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang y los duros intercambios de insultos entre Trump y Kim del año pasado, que habían despertado el temor a una guerra.



Sin embargo, el comunicado conjunto firmado por ambas partes al final de la reunión dio pocos detalles sobre cómo evolucionará la relación.



Teniendo en cuenta varias promesas previas de desnuclearización de Corea del Norte, muchos analistas dudaban de cuán eficaz había sido Trump en lograr su meta de eliminar el arsenal nuclear "muy sustancial" de Pyongyang.



En una conferencia de prensa más tarde, Trump hizo un sorpresivo anuncio que seguramente impactará en Corea del Sur y Japón -que dependen de un paraguas de seguridad estadounidense-, al decir que detendría los ejercicios militares que Washington realiza regularmente con Seúl por ser caros y "muy provocativos". Corea del Norte ha pedido durante mucho tiempo que se acaben.



La cumbre le dio presencia internacional a Kim, uno de los líderes más aislados del mundo cuyo gobierno está sancionado por Naciones Unidas por sus programas de misiles balísticos y nuclear.



El Gobierno de Trump dijo reiteradas veces antes de la cumbre que Washington apuntaba a medidas para que Corea del Norte desmantele de manera total, verificable e irreversible un programa atómico que está lo suficientemente avanzado como para implicar una amenaza para Estados Unidos.



Pero varios expertos dijeron que el encuentro fracasó en asegurar un compromiso concreto de Pyongyang al respecto. El comunicado tampoco hizo referencia a los derechos humanos en una de las naciones más represoras del planeta.



Desnuclearización



Trump dijo en una conferencia de prensa que esperaba que el proceso de desnuclearización comience "muy, muy rápidamente" y que sería verificado con "un montón de personas en Corea del Norte". Agregó que si bien Kim había anunciado que Pyongyang estaba destruyendo un importante sitio de prueba de misiles, por ahora se mantendrían las sanciones contra el país asiático.



"No está claro si futuras negociaciones llevarán al fin último de la desnuclearización" o si terminarán en promesas incumplidas, como sucedió en el pasado, dijo Anthony Ruggiero, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, en Washington.



"Esto parece una reafirmación de donde dejamos las negociaciones hace más de 10 años, pero no un paso adelante", agregó.



El comunicado conjunto indicó: "El presidente Trump se comprometió a proveer garantías de seguridad a la RPDC (República Popular Democrática de Corea) y el presidente Kim Jong Un ratificó su firme e inquebrantable compromiso de desnuclearizar completamente la Península de Corea".



Kim dijo después de la cumbre que él y Trump habían "decidido dejar el pasado atrás. El mundo verá un gran cambio".



El documento no menciona las sanciones internacionales que afectaron a la economía de Corea del Norte por continuar su programa de armas nucleares.



Tampoco hace ninguna referencia a la firma de un tratado de paz. Corea del Norte y Estados Unidos estaban en bandos opuestos en la guerra coreana de 1950-53 y, técnicamente, todavía están en guerra, puesto que el conflicto, en el que murieron millones de personas, finalizó sólo con una tregua.



"Creo que ahora vamos a comenzar el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Pienso que (Kim) volverá y lo iniciará inmediatamente", afirmó Trump en extractos de una entrevista transmitida por Fox después de la cumbre.