Trump rechaza críticas por labor de recuperación de Puerto Rico

Donald Trump, defendió que su gobierno hizo un "trabajo fantástico" en su respuesta al huracán María que arrasó el año pasado a Puerto Rico y confió en que "no vuelvan a ser golpeados" por una catástrofe similar porque su infraestructura no está recuperada. Un día después de que un estudio encargado por las autoridades de Puerto Rico elevó a 2.975 personas el número de muertos como consecuencia del huracán, Trump rechazó la idea de que el Gobierno federal no hizo lo suficiente ante la crisis.

"Creo que hicimos un trabajo fantástico en Puerto Rico. Y todavía estamos ayudando a Puerto Rico", dijo Trump. "Destinamos miles y miles de millones de dólares a Puerto Rico. Y fue muy duro, no olviden que su planta eléctrica estaba muerta antes de la tormenta",.

Opinó que "la mayoría de la gente en Puerto Rico realmente aprecia lo que ha hecho" el Gobierno federal, y aseguró que el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, "está realmente contento con el trabajo" que ha hecho la Casa Blanca.

"Puerto Rico tenía dificultades de infraestructura antes de ser golpeado, y todavía las estamos arreglando", recalcó.