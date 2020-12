Trump se queda solo; sus aliados felicitan a Biden por la victoria electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vladimir Putin, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador finalmente reconocieron ayer martes a Joe Bien como presidente electo de Estados Unidos, pero hasta anoche el que no lo había hecho era Donald Trump.

El presidente saliente no afloja en su empeño de revocar el resultado electoral y da señales de que seguirá inmerso en demandas judiciales, pese a está cada vez más solo en esto. Ayer martes el senador republicano más influyente, Mitch McConnell, reconoció la victoria de Biden.

Casi un mes y medio ha tardado McConnell en admitir el triunfo de Biden en los comicios del pasado 3 de noviembre; un período en el que ha permanecido en silencio en una postura que resultaba difícil de defender por más tiempo después de que el Colegio Electoral refrendara el lunes la victoria del demócrata.

“Muchos de nosotros esperábamos que las elecciones presidenciales arrojaran un resultado diferente, pero nuestro sistema de gobierno tiene procesos que determinan quién será investido el 20 de enero. El Colegio Electoral ha hablado. Así que hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden”, dijo McConnell en declaraciones desde el pleno del Senado.



La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló que Trump sigue adelante con sus litigios electorales.



“El presidente todavía está involucrado en las demandas en marcha relacionadas con las elecciones. El voto (en el Colegio Electoral) fue un paso en el proceso constitucional”, afirmó McEnany.

El Colegio Electoral confirmó el lunes a Biden como presidente electo en un voto que en esta ocasión despertó una gran atención debido a los intentos por parte de Trump, que no ha reconocido su derrota en los comicios, de socavar el proceso y sustituir a los compromisarios demócratas elegidos por voto popular en algunos estados.



Sin embargo, después de una ardua e infructuosa batalla judicial y política de más de cinco semanas, el Colegio Electoral refrendó los 306 delegados para Biden y 232, para Trump, exactamente los mismos que arrojaron los resultados de los comicios.

El 6 de enero está previsto que se reunirán las dos Cámaras del Congreso para poner el sello final al resultado de la votación de noviembre, en una sesión encabezada por el actual vicepresidente estadounidense, Mike Pence, que preside el Senado.



En esa sesión se contarán los votos electorales de cada estado, y si un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado se oponen al cómputo en un territorio, pueden desafiarlo; pero para invalidarlo tendrían que superar una votación de ambas cámaras, una meta muy complicada de alcanzar.

Donald Trump. Foto: Reuters.

Hay un grupo de legisladores republicanos de la Cámara Baja, liderados por el representante de Alabama Mo Brooks, que tienen intención de emplear este mecanismo constitucional para rechazar el resultado de los comicios.



McConnell solicitó ayer martes en una llamada privada con senadores republicanos que no pongan objeciones al resultado electoral el 6 de enero, informó el diario The New York Times.



Biden viajó a Georgia ayer martes con la misión de impulsar las candidaturas de dos demócratas a la Cámara Alta, escaños cruciales para su gobierno. “Ustedes votaron en cifras récord y el 5 de enero van a votar en cifras récord nuevamente. Porque las vidas de cada georgiano todavía dependen de lo que ustedes hagan”, dijo Biden en un mitin en Atlanta de cara a la segunda vuelta de las senatoriales de Georgia, después de que ninguno de los candidatos obtuviera más del 50% de los votos.



De esta elecciones en Georgia, dependerá si Biden tendrá mayoría en el Senado o la mantienen los republicanos.

Saludos presidenciales.

El brasileño Jair Bolsonaro, que nunca ocultó su afinidad ideológica con Trump, fue el último de los líderes del G20 en felicitar a Biden por su victoria en las presidenciales estadounidenses.



“Saludo al presidente Joe Biden”, afirmó Bolsonaro, según una nota transmitida por la cancillería. “Estoy pronto para trabajar con Su Excelencia para dar continuidad a la construcción de una alianza Brasil-Estados Unidos, en defensa de la soberanía, la democracia y la libertad en todo el mundo, así como en la integración económico-comercial en beneficio de nuestros pueblos”, agregó el presidente brasileño.



Las felicitaciones de Bolsonaro llegaron unas horas después de las del ruso Vladimir Putin y el mexicano Andrés Manuel López Obrador y completan las de los miembros del G20. Las tres se produjeron al día siguiente de la ratificación de la victoria de Biden por el Colegio Electoral de Estados Unidos.



López Obrador reconoció la victoria de Biden, dando así por amortizada su amistad con Trump, con quien ha mantenido una estrecha relación de cooperación incluso en período de transición de poderes.



En su rueda de prensa matutina de ayer martes, el mexicano reveló que la noche del lunes, “una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral de Estados Unidos y hubo una resolución que tomaron en favor del señor Biden”, envió una carta al demócrata ya como “presidente electo de los Estados Unidos de América”.



“Estimado señor Biden, le escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América”, expresó en la misiva López Obrador.



Putin, por su lado, felicitó también ayer martes a Biden y dijo estar dispuesto a trabajar con él, pese a las deterioradas relaciones bilaterales.



“Por mi parte, estoy listo para una colaboración y para establecer contactos con usted”, dijo Putin en un telegrama, según informó el Kremlin.