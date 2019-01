Trump provoca desconfianza, dudas y confusión de aliados

Los aliados de Estados Unidos en la Unión Europea (UE) y Asia creyeron que habían aprendido a digerir y compensar el instinto imprevisible del presidente Donald Trump. Sin embargo, la dura renuncia del ministro de Defensa, Jim Mattis y el abrupto anuncio que hizo el mandatario de los planes para retirar soldados de Siria y Afganistán son vistos como un punto de inflexión en las relaciones de Washington con el resto del mundo.

Trump sorprendió a todos al anunciar que retira 2.000 soldados de Siria porque el Estado Islámico fue derrotado, y 7.000 efectivos de Afganistán.

Muchos países ya intentaban recalibrar las relaciones con Estados Unidos a partir del acceso de Trump al gobierno, debido a que este ve a los aliados tradicionales como competidores. De Corea del Sur a Japón, y de Francia a Alemania y otros países integrantes de la OTAN, altos funcionarios se refieren a viva voz a cómo sus países deben actuar más por su cuenta y tener menos dependencia de Washington.

Pero, también tenían fe en el general Mattis, quien se presenta como un hombre de continuidad de las alianzas tradicionales, y que trabajó para fortalecerlas, más allá de los enfoques de la Casa Blanca. Asimismo, era considerado por los aliados tradicionales como la vía de aceso a Trump más comprensiva y efectiva, debido a que podía equilibrar e ignorar los impulsos de un presidente imprevisible.

"Este es un día de alarma en Europa", escribió el ex primer ministro de Suecia, Carl Bildt, en un posteo en Twitter. Agregó que Mattis era visto como "el último vínculo fuerte con el gobierno de Trump", porque "todos los otros, en el mejor de los casos, son débiles, y en el peor de los casos, están quebrados".

Sorpresa en Japón ante la renuncia de Mattis

(Fuente: The New York Times)



La última decisión de Donald Trump fue abrupta, causó la renuncia de Jim Mattis como ministro de Defensa y dejó a varios aliados marginados. El secretario de Defensa de Japón, Takeshi Iwaya, expresó su sorpresa por la dimisión. "El general Mattis no solo trabajó en estrecha cooperación con Japón, sino también mostró un liderazgo muy fuerte", sostuvo Iwaya. "Confío que continuará la política de cooperación como aliados que somos".