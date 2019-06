Trump multiplica los frentes en guerra comercial mundial

the new york times

Donald Trump amenazó, el jueves, con asestar un golpe a México mediante la aplicación de aranceles, en una escalada de su lucha contra la inmigración ilegal que involucra al principal socio comercial de Estados Unidos. Al anunciar la medida demostró, una vez más, que está dispuesto a usar el comercio como una herramienta decisiva para alcanzar los objetivos de sus políticas.

Trump hace malabarismos con múltiples conflictos comerciales, con aliados y rivales por igual. Sus exigencias, con frecuencia reveladas a través de Twitter, han tomado por sorpresa a los socios comerciales.



Hace solo ocho meses, los negociadores de Estados Unidos lograron un acuerdo con México y Canadá para reemplazar el Nafta (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica) con el Usmca (Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá) que es presentado por Trump como un mecanismo justo que beneficiará a los agricultores, a las industrias y a los trabajadores estadounidenses.

La nueva amenaza de Trump surge antes de que el Congreso haya aprobado el acuerdo y envía la señal de que la continuación de las disputas y las amenazas ahora son la norma en el comercio global, al menos mientras Trump desempeñe la presidencia.



Por cierto, México no es el único objetivo del mandatario. Eso resulta claro. En efecto, su enfoque va mucho más allá de un país en particular, sino que desafía el consenso establecido después de la Segunda Guerra Mundial de que el libre comercio genera riqueza al mundo.

La guerra comercial que libra Trump tiene varios frentes.



Sin duda, el choque con China es el mayor conflicto abordado por el presidente en el ámbito del comercio y asusta a economistas e inversores. Puede afectar a más de US$ 730.000 millones en bienes y servicios que fluyen anualmente entre los dos países.



Por ahora, no hay final a la vista. Las conversaciones fracasaron a comienzos de mayo después que Estados Unidoa acusó a China de dar marcha atrás ante las ofertas realizadas en las negociaciones. Trump optó por aumentar los aranceles del 10% al 25% sobre importaciones anuales desde China por US$ 200.000 millones y advirtió que apuntaría contra más bienes de ese origen. China no tardó en responder y también analiza otras maneras de golpear a Estados Unidos. Eso puede incluir usar el valor de su moneda como un arma en la guerra comercial y también usar minerales y procesos que son clave para el mundo como medio de presión.

Postales: los clásicos “almendrones”, los coches de fines de la década. Foto: Reuters

Las consecuencias pueden ser enormes si la guerra comercial persiste y se intensifica. Las empresas de Estados Unidos cuenta con China para una parte significativa de sus ganancias y por el papel crucial que juega en la producción de muchos bienes en el mundo. A su vez, China necesita el mercado estadounidense para mantener su economía en marcha y quiere tecnología avanzada como chips de computación y software para alimentar su desarrollo económico.

Amenaza.

Se suponía que el conflicto con México había terminado. Pero, el jueves, Trump volvió a encender la tensión en el comercio al amenazar con la imposición de aranceles a México, a partir del 10 de junio, a menos que el vecino con el que tiene una extensa frontera, frene el flujo ilegal de inmigrantes a Estados Unidos.



Si concreta la amenaza, se sentirán severas distorsiones a ambos lados de la frontera. Gracias, en parte, al incremento de aranceles que aplica a China, México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, representando más de US$ 150.000 millones en comercio en el primer trimestre del corriente año, de acuerdo con IHS Markit Global Trade Atlas.



El comercio ya ha sido perjudicado como consecuencia de la manera en que los funcionarios estadounidenses vigilan la frontera, lo que deriva en esperas prolongadas. Al igual que ha hecho con Japón, Trump también amenaza con aplicar aranceles a la importación de autos producidos en México. Varias plantas ensambladoras de autos estadounidenses y japonesas están instaladas en México, con cadenas de suministros que se extienden a Estados Unidos.

La amenaza de Trump pone en duda la suerte del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica.. El gobierno estadounidense ya derogó los aranceles a importaciones de metales de origen canadiense y mexicano para facilitar la ratificación del acuerdo. Pero, en el Congreso hay escepticismo, lo que demuestra cómo Trump -más allá del desenlace de los diversos conflictos- ha cambiado el tenor de la discusión sobre comercio en Estados Unidos.

El éxodo este año puede ser récord con 800.000

México ha triplicado las deportaciones de migrantes centroamericanos en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al pasar de 5.717 expulsiones en diciembre de 2018 a 15.654 en mayo, según datos preliminares oficiales. La cifra supera por mucho las devoluciones que se registraron en el mismo mes del año pasado, 10.350. En 2018 hubo 26.566 solicitudes de refugio, el número más alto del que se tiene registro. Del otro lado del muro, las detenciones han aumentado un 30% en los últimos dos años y la puerta del sistema de acogida se ha estrechado a 30.000 plazas. El mensaje de la Casa Blanca es claro: México debe ser el dique que contenga el éxodo de Centroamérica, que este año podría alcanzar las 800.000 personas en tránsito, según el gobierno mexicano. (El País de Madrid)

¿Y la amistad?



El presidente ha definido la relación entre Estados Unidos y Japón como “una alianza que atesoro” y destaca la estrecha relación de que disfruta con el primer ministro Shinzo Abe. Sin embargo, eso no exonera a Japón de las amenazas.



Si bien ha aplazado una decisión, Trump sigue sosteniendo que aplicará aranceles a las importaciones de autos japoneses a menos que las dos partes lleguen a un acuerdo comercial. La Casa Blanca quiere mayor acceso al mercado japonés para los productores agrícolas y ganaderos. Asimismo, pretende que las empresas automotoras japonesas instalen más plantas de ensamblado en territorio estadounidense para que los trabajadores puedan tener más oportunidades laborales.



Lograr un acuerdo es crucial para Abe, cuyo esfuerzo destinado a impulsar el crecimiento de Japón enfrenta un gran desafío a raíz del enlentecimiento de la economía de China, uno de los principales compradores de equipos y otros bienes japoneses. Trump ha a agreado presión política sobre Abe al indicar que un acuerdo deberá esperar hasta después de las elecciones japonesas de julio.

Arrestos by on Scribd

Dificultades.

La perspectiva de aplicar aranceles sancionatorios sobrevuela desde hace meses después de que los aranceles impuestos el año pasado al aluminio y el acero molestaron a los aliados de Estados Unidos en la Unión Europea.

Trump sostiene que las importaciones de autos y autopartes extranjeros causan daño a la industria automotriz estadounidense y ponen en riesgo la seguridad nacional.



“Puedo decir que la Unión Europea nos trata peor que China. Solo que son más chicos”, consideró Trump, el mes pasado. “Envían Mercedes-Benz hacia aquí como si fueran galletitas dulces”.



Ha señalado su disposición a imponer aranceles del 25% a los millones de autos y auotpartes extranjeros imprtados por Estados Unidos cada año. La acción podría infligir daño a estados como Alabama y Carolina del Sur, que son sede de grandes plantas de ensamblado de Mercedes-Benz y BMW.



El mes pasado, la Casa Blanca aplazó la decisión de imponer los aranceles y abrió un periodo de negociación para un acuerdo comercial, de seis meses, que permita abordar el problema.



Estados Unidos ya enfrentaba dificultades en las negociaciones con la Unión Europea, que se ha negado a considerar los reclamos para permitir el acceso de más productos agrícolas de Estados Unidos al ámbito europeo.



Trump sostiene que un acuerdo que no incluya a la agricultura será rechazado por el Congreso, mientras dirigentes políticos populistas europeos apuntan a determinados productos y prácticas de producción de Estados Unidos para justificar las barreras al comercio.



Países como Francia y Bélgica han evitado incorporarse a las conversaciones debido a la negativa de Trump en 2017 de firmar un pacto global sobre el cambio climático. Y, los líderes de la coalición Verde en el Parlamento Europeo señalan que no firmarán acuerdos comerciales con países que no hayan ratificado el pacto de combate al cambio climático.

Comercio by on Scribd

Incómodo.

Se suponía que el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica se traduciría en facilitar la exportación de lácteos a Canadá. Pero, el anuncio de la sanción a México puede hacer descarrillar la aprobación del acuerdo en el Congreso.

Canadá ha estado en una situación incómoda en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se convirtió en el centro de un conflicto diplomático después que las autoridades canadienses detuvieron a Meng Wanzhou, jerarca de Huawei (ver página B4), quien es acusada por las autoridades estadounidenses de supuesto fraude. Quizás en represalia, China detuvo a dos canadienses y los acusó de espionaje, así como establece restricciones a algunos productos agrícolas de Canadá.



“China y Estados Unidos están en una escalada en su disputa, y Canadá quedó en medio del fuego cruzado”, manifestó la directora del Banco de Canadá, Carolyn A. Wilkins, en un discurso el jueves último.



El presidente ha insinuado que intervendría en la extradición de Meng si eso ayudara a Washington a lograr un acuerdo comercial con Pekín.



Huyen de violencia y falta de trabajo

Las amenazas y los castigos anunciados por el presidente Donald Trump no han desalentado en los dos últimos años a los miles de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, huyendo de la miseria y la violencia para pedir asilo.



Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, los arrestos en la frontera no superaban los 20.000 al mes. Desde entonces han aumentado y superaron los 100.000 en marzo y abril de este año, y se espera que esa tendencia se mantenga durante el verano del norte.



Las familias y los menores que viajan solos representaron el 65% de los arrestos en abril. Para intentar desanimar a los inmigrantes, la administración estadounidense decidió en 2018 separar a las familias: los padres eran detenidos y los niños enviados a centros de acogida. Pero la justicia invalidó esa medida ante las numerosas críticas que suscitó.



Los migrantes proceden sobre todo de Honduras, El Salvador y Guatemala, tres de los país más pobres del continente. Viajan en grupos o en “caravanas”, a veces de miles de personas, a pie, en tren o en ómnibus a través de México hasta la frontera estadounidense. Pero también vienen de México, Brasil, Haití, Cuba, África (República Democrática del Congo, Camerún, Angola) y de Asia (Bangladés, India, China). Se registraron 127 nacionalidades distintas desde el 1 de octubre, indican las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés).



Los migrantes afirman que huyen de la pobreza, del miedo provocado por los narcotraficantes y las temibles maras, así como de las persecuciones políticas, la escasez de trabajo o los efectos del cambio climático en su país. La mayoría de ellos quieren reunirse con miembros de su familia instalados en Estados Unidos.



Pero el gobierno estadounidense afirma que “criminales” y “terroristas” también se esconden en esas caravanas. Asimismo, señala que enfrenta una situación de crisis en su frontera con México, lo que es rechazado por el Partido Demócrata.



Una parte de los migrantes se presentan en los puestos fronterizos para pedir asilo. La gran mayoría cruzan ilegalmente la frontera, a veces a pocos kilómetros de los puestos aduaneros, para entregarse a la policía.



La entrada de los indocumentados es organizada por los llamados “coyotes”, las redes de traficantes de personas que actúan con el beneplácito de los cárteles mexicanos que controlan el sur de la frontera. (Fuente: AFP)