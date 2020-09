Trump sobre Meghan Markle: "Le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al presidente Donald Trump se le preguntó este miércoles cuál es su reacción a que el príncipe británico Harry y su esposa estadounidense Meghan Markle "estén animando a las personas a votar por Joe Biden". Su respuesta fue la siguiente: "No soy fan de ella" y "le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar".

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se realizarán el 3 de noviembre. Biden, candidato demócrata, es el principal rival de Trump, que apuesta a su reelección.

Harry y Markle viven en California (Estados Unidos). La mudanza fue después de renunciar a sus funciones reales en marzo.

En agosto, la duquesa de Sussex expresó: "Creo que si participan en ese acontecimiento con nosotros es porque están movilizados y motivados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos". Las declaraciones fueron en un encuentro de la ONG “When we all vote” (Cuando todos votamos).



Además, el martes se publicó un video de Time 100, la lista de la revista estadounidense de las personas más influyentes del mundo, en el que la pareja dijo que las personas que puedan hacerlo, deberían votar.



"Cada cuatro años nos dicen lo mismo, que ésta es la elección más importante de nuestra vida", dijo Meghan.



"Pero ésta sí lo es. Cuando votamos, nuestros valores se ponen en acción y nuestras voces son escuchadas, su voz es un recordatorio de que eres importante, porque lo eres, y que mereces ser escuchado", agregó.



Por otra parte, Harry dijo en el video: "En esta elección no voy a poder votar en Estados Unidos, pero muchos de ustedes pueden no saber que no he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida". Además, agregó: "A medida que nos acercamos a noviembre, es vital que rechacemos el discurso de odio, la desinformación y la negatividad online".



Si bien Harry no apoyó al oponente de Trump sus comentarios despertaron críticas por su interferencia en política.



Markle criticó a Trump durante su campaña electoral de 2016 por considerarlo misógino y divisivo. Trump, al enterarse de las críticas de Meghan, dijo: "No lo sabía. ¿Qué puedo decir? No sabía que ella era desagradable".