Trump-Kim, primer cara a cara con un pronóstico muy incierto

Donald Trump y Kim Jong-un están desde ayer domingo en Singapur para la cumbre que tendrá lugar hoy lunes a partir de la hora 22 de Uruguay (hora 9 del martes 12 en Singapur). Será el primer encuentro de la historia entre gobernantes en ejercicio de Estados Unidos y Corea del Norte. El arsenal nuclear del régimen norcoreano, que le ha valido varias tandas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y amenazas de acciones militares por parte de Trump, será el eje central de la reunión, cuyo resultado se anuncia muy incierto.

El Air Force One de Trump aterrizó ayer poco antes de las 20:30 locales (9:30 de Uruguay) en Singapur, pocas horas después de la llegada de Kim en un 747 de Air China. Kim apareció sonriente, e incluso relajado, en las raras imágenes transmitidas en directo, antes de entrevistarse con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong.

Preguntado por un periodista sobre cómo se sentía acerca de la cumbre, Trump dijo: "Muy bien". Entonces se metió en su limusina para trasladarse a su hotel en el centro de Singapur.

Cuando Trump y Kim se reúnan el martes en la isla de Sentosa, que tiene un parque temático de Universal Studios y playas artificiales, ya estarán haciendo historia. Enemigos desde la Guerra de Corea de 1950-53, Estados Unidos y Corea del Norte nunca han visto antes una reunión de sus líderes, ni siquiera una conversación por teléfono.

Poner un punto final formal a la Guerra de Corea, 65 años después del fin de las hostilidades también estará sobre la mesa en esta histórica reunión.

Esta cumbre en Singapur es el clímax de una espectacular ofensiva diplomática reciente en torno a la península de Corea, pero muchos críticos advierten sobre los riesgos de que sea un triunfo de la forma sobre el fondo. Estados Unidos exige una desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte, pero hasta ahora el régimen solo ha prometido públicamente un compromiso con la desnuclearización de la península, un término difícil de interpretar.

Richard Armitage, subsecretario de Estado durante el gobierno de George W. Bush, prevé que haya pocos progresos en el tema clave de la desnuclearización. "El éxito va a estar en los clics de las cámaras", afirmó. "Ambos consiguen lo que quieren", dice.

Trump insistió la semana pasada que la cumbre no iba a ser "solo una sesión de fotos", afirmando que iba a ayudar a forjar una "buena relación" que pueda llevar a un "proceso". Pero antes de embarcar rumbo a Singapur cambió el tono y dijo que su encuentro con Kim es "una ocasión única" y aseguró que "desde el primer minuto" sabría si se puede alcanzar un acuerdo. También planteó la posibilidad de que Kim visite Washington si todo sale bien.

Los norcoreanos piden garantías de seguridad, entre ellas una promesa de que Estados Unidos y Corea del Sur no la invadirán, y también una solicitud de asistencia económica. El Gobierno de Trump ya ha dicho que no busca un cambio de régimen y no tiene intención de enviar sus fuerzas al país. Estados Unidos ha evitado prometer ayuda económica, pero ha sugerido que eso podría llegar de Corea del Sur, China y Japón.