Trump y Johnson exhiben su complicidad en un G7 marcado por divisiones

El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó el domingo al primer ministro británico, Boris Johnson, en su pulso con los europeos por el Brexit y le prometió un "gran acuerdo comercial", en una cumbre del G7 en la que se esperan medidas contra los incendios en la Amazonia.



El encuentro entre Trump y Johnson, su primer cara a cara desde que este último tomó las riendas de Reino Unido en plena crisis del Brexit, era uno de los momentos más esperados de la cumbre que inició el sábado y concluye el lunes en la ciudad de Biarritz (suroeste de Francia).



"Es el hombre ideal" para dirigir la salida de Reino Unido de la Unión Europea, sostuvo Trump sobre Johnson, con quien mantiene una buena sintonía política. "Lo digo desde hace tiempo", aunque "eso no le gustó a su predecesora (Theresa May), señaló el presidente estadounidense en tono provocador.



El acuerdo comercial que el británico ambiciona forjar con Estados Unidos para amortiguar el impacto económico del Brexit, previsto para el 31 de octubre, centró el desayuno de trabajo y ambos líderes parecían optimistas sobre las posibilidades de lograrlo.



"Un acuerdo comercial muy grande, más grande de lo que jamás hemos tenido" será posible rápidamente, afirmó Trump, mientras que Johnson prometió "un pacto fantástico una vez que hayamos eliminado algunos obstáculos de nuestro camino".



Irán y Amazonia

Los mandatarios de este club de potencias industrializadas entraron de lleno en los debates el domingo, en medio de una nutrida agenda diplomática y grandes fracturas internas que podrían socavar el encuentro.



Respecto a la crisis con Irán, los mandatarios reiteraron en una cena el sábado su objetivo común: "impedir que Irán desarrolle armas nucleares" y "evitar una desestabilización en la región" que podría conducir a "un conflicto militar", señaló el domingo una fuente diplomática.



Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo que había un "mensaje común" del G7 que él iba a transmitir a Irán. Pero Trump se apresuró a desmentirlo. "No, no he discutido de eso", dijo el mandatario estadounidense a los periodistas.



Los dirigentes, que han llamado a actuar contra los incendios que asolan desde hace algunas semanas la Amazonia, podrían anunciar este domingo medidas financieras para luchar contra el fuego, que han arrasado miles de hectáreas en Brasil, Bolivia y Paraguay.



Reforzar el diálogo con Rusia

En otro ámbito, los líderes del G7 acordaron "reforzar el diálogo y la coordinación con Rusia sobre las crisis actuales", pero estimaron que era "demasiado pronto" para reintegrarla en el grupo.



Los siete dirigentes del foro (Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Canadá, Reino Unido) adoptaron esta posición común durante una cena el sábado, indicó una fuente diplomática.



Rusia fue excluida de lo que era el G8 en 2014, tras anexionar la península ucraniana de Crimea, en el Mar Negro, lo que nunca fue reconocido por la comunidad internacional.



Trump, cuyo país albergará en 2020 la próxima cumbre del G7, fue interrogado este domingo sobre la posibilidad de que Rusia sea entonces reintegrada. "No lo sé. Pero es ciertamente posible", respondió el presidente estadounidense.