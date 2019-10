Trump insulta a los opositores y le dice “tonto” a Erdogan

the new york times, afp

El presidente Donald Trump pareció lavarse las manos en el conflicto entre Turquía y los kurdos aliados de Estados Unidos en Siria, suscitando críticas de sus propios aliados del Partido Republicano, quienes votaron en la Cámara de Representantes una resolución de rechazo al retiro de las tropas estadounidenses del noreste de Siria dispuesto por el mandatario.

Trump retiró dos centenares de soldados de las fuerzas especiales, cuya presencia había impedido que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lanzara una acción militar en esa zona. Erdogan califica a los kurdos -que estuvieron en la primera de línea de combate contra el Estado Islámico en Siria- de movimiento terrorista.

Al salir los soldados de Estados Unidos, Turquía lanzó la ofensiva militar contra los kurdos, lo que se tradujo en intensos combates y bombardeos que provocaron el desplazamiento de 160.000 civiles.



Ayer, Trump declaró a los medios de comunicación que el asalto turco a los combatientes kurdos “no tiene nada que ver con nosotros”. Sostuvo que los kurdos “no son ángeles”, sino mercenarios que actúan por su propio interés porque les pagan para hacerlo.



Los comentarios del presidente desataron la respuesta de sus correligionarios republicanos, que le acusaron de abandonar a los amigos de Estados Unidos y de perjudicar el liderazgo del país en Medio Oriente.

Combates en Siria by ElPaisUy on Scribd

Poco después, Trump tuvo una fuerte discusión en la Casa Blanca con los líderes del Partido Demócrata en el Congreso, quienes se retiraron de la reunión, protestando que los había ofendido. De acuerdo con lo que indicó la líder demócrata, Nancy Pelosi, el presidente la atacó y calificó de “política de tercera categoría” y sugirió que la legisladora estaría contenta si los comunistas ganaran influencia en Medio Oriente.



Pelosi dijo a los periodistas que Trump parecía muy agitado y alterado.



Después de la reunión con los demócratas, Trump hizo alarde de la acción de Estados Unidos contra el Estado Islámico. “Capturé al Estado Islámico y lo hice en un mes”, proclamó.

Sin diplomacia.

Mientras las Fuerzas Armadas de Turquia siguen su ofensiva contra los kurdos, ayer se conoció el texto de una carta que le envió Trump a Erdogan el día que comenzó la incursión turca en Siria, en la que le pide, en lenguaje alejado de la diplomacia, que “no sea tonto”.



En la carta fechada el 9 de octubre, cuya autenticidad fue confirmada por la Casa Blanca a la AFP, Trump afirma: “No quieres ser responsable de la matanza de miles de personas, y no quieres ser responsable de la destrucción de la economía turca, y lo haré”.



“La historia te verá de manera favorable si tu haces esto bien y de manera humana”, dijo Trump. “Te verá siempre como un demonio si no pasan cosas buenas”.



Y agrega que un “gran acuerdo” es posible si negocia con Mazloum Abdi, jefe de las Fuerzas de Siria Democrática Sirias, lideradas por los kurdos e integradas por grupos árabes, a quien Turquía ha calificado de “terrorista” por sus vínculos con los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía.



“No seas un tipo duro. No seas tonto”, y termina agregando: “Te llamaré más tarde”.