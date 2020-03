Trump insiste con el “virus chino” y dice que esa expresión "no es racista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Donald Trump se refirió ayer miércoles en cuatro ocasiones como “virus chino” al hablar del COVID-19, y rechazó las críticas de que esa expresión sea racista.

Después de utilizar esa expresión en tres tuits matutinos, en los que no usó en ningún momento la palabra coronavirus, Trump compareció ante la prensa y dijo que quería anunciar nuevas medidas “en la guerra contra el virus chino”. Ante la pregunta de por qué insiste en referirse así al nuevo coronavirus, Trump se limitó a responder que “viene de China” y dijo que la expresión “no es racista en absoluto”. “Tengo un gran amor por toda la gente de nuestro país. China dijo en algún momento que (el coronavirus) lo causaron soldados estadounidenses y eso no vamos a permitirlo”, afirmó.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado que “este virus no tiene fronteras” y que “es importante ser cuidadosos con el lenguaje” y no relacionarlo “con una etnia” o nacionalidad en concreto. “La pandemia de gripe de 2009 se originó en Norteamérica, y no por ello la llamamos gripe norteamericana”, señaló el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.



El Ministerio de Exteriores chino también se ha quejado, al destacar que Estados Unidos debería “ocuparse de sus propios asuntos” en lugar de “estigmatizar” a China.