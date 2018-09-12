Trump homenajeó a pasajeros del vuelo 93 del 11-S

A 17 años de los atentados

“Cambiaron el curso de la historia”, dijo el presidente de EE.UU..

AFP, REUTERS SHANKSVILLE

El presidente Donald Trump llegó ayer martes a la localidad de Shanksville, en Pensilvania, para honrar a los "héroes" del vuelo 93 que con su coraje "cambiaron el curso de la historia", cuando se cumplen 17 años de los atentados del 11 de septiembre. "Lloramos juntos por cada madre y padre, hermana y hermano, hijo e hija, que nos fue robado en las Torres Gemelas, el Pentágono y aquí en este campo de Pensilvania", dijo Trump bajo un cielo gris. "Honramos su sacrificio al comprometernos a nunca ceder frente al mal y hacer lo que sea necesario para mantener a Estados Unidos a salvo", agregó.

El vuelo 93 se dirigía a San Francisco desde Newark, Nueva Jersey, cuando los pasajeros tomaron por asalto la cabina del avión y trataron de arrebatar el control a los secuestradores, por lo que la nave se estrelló en un campo a 270 km de Washington. Desde entonces, los que viajaban en ese vuelo han sido honrados como héroes. Se cree que los secuestradores querían utilizar el avión para atacar el Capitolio que alberga al Congreso, que ese día de 2001 había a pleno.

También se realizaron homenajes en Nueva York y Washington para conmemorar el aniversario de los ataques de Al Qaeda, en los que murieron casi 3.000 personas.

Trump llegó acompañado por su esposa, Melania, en un día que simboliza la unidad nacional, una ocasión que le brinda un respiro temporal de una coyuntura especialmente difícil en Washington. Este viaje se produce justo cuando el periodista Bob Woodward saca al mercado el libro Fear: Trump in the White House (Miedo: Trump en la Casa Blanca), que lo describe como una persona incapaz de ocupar el Despacho Oval.

"Nunca ningún acto terrorista va a poder cambiar lo que somos", dijo por su parte el expresidente Barack Obama en Twitter.