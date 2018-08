Trump y su guerra de las galaxias: crea una fuerza espacial

Estados Unidos tendrá un ejército del espacio. Un anhelo de Donald Trump anunciado en junio para que su país "domine el espacio".

"Ha llegado la hora de crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos", anunció ayer jueves el vicepresidente Mike Pence en el Pentágono. Poco después, Trump tuiteó: "¡Fuerza Espacial en camino!".

La creación de la fuerza debe ser aprobada por el Congreso, donde afrontará el escepticismo de legisladores que se oponen al costo y la burocracia que implica el proyecto. Consciente de ello, Pence dijo que el proceso se hará por etapas, y que la intención es convertir a la Fuerza Espacial en realidad en 2020, año en que finaliza el mandato de Trump.

La Casa Blanca solicitó al Congreso que destine 8.000 millones de dólares hasta ese año para sacar adelante el proyecto. "Para defender a Estados Unidos, una simple presencia en el espacio no es suficiente, debemos dominar el espacio", dijo Pence.

Esta fuerza espacial sería la sexta rama de las Fuerzas Armadas, junto con el Ejército (US Army), la Fuerza Aérea (US Air Force), la Marina (US Navy), el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera. En Estados Unidos, la Fuerza Aérea es la que se ocupa actualmente del espacio.

Uno de los argumentos a favor de dedicar más recursos a una Fuerza Espacial es que rivales de Estados Unidos parecen cada vez más preparados para atacar capacidades estadounidenses en el espacio en caso de un conflicto.

Estados Unidos es miembro del Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe el despliegue de armas de destrucción masiva en el espacio y que solo permite el uso de la Luna y de otros cuerpos celestes para propósitos pacíficos.

"Lo que un día era un lugar pacífico y sin competencia, hoy se ha convertido en uno concurrido y reñido", dijo Pence, y no dudó en nombrar a los cuatro principales adversarios de Estados Unidos en este ámbito: China, Rusia, Corea del Norte e Irán.

El martes, el Pentágono envió un informe al Congreso detallando los pasos a seguir. Entre ellos, detalló Pence, está la creación del Comando Espacial, un nuevo organismo administrativo que incluiría a miembros de las ramas militares existentes.

El secretario de Defensa y jefe del Pentágono, Jim Mattis, apoyó plenamente la iniciativa. "Necesitamos abordar el espacio como un dominio en desarrollo, de lucha", dijo Mattis.