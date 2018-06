Trump al G7 y a reunión con Kim sin Melania

El presidente Donald Trump tendrá la próxima semana dos salidas al exterior de suma importancia, la cumbre del G7 en Canadá y su histórica reunión con el norcoreano Kim Jong-un en Singapur. Pero esta vez irá solo: la primera dama, Melania Trump, que ha acompañado a su marido en sus giras por Europa y Medio Oriente, permanecerá en Washington.

"No asistirá al G7 y no hay planes hasta el momento de que viaje a Singapur", dijo ayer Sephanie Grisham, vocera de Malania.

La esposa de Trump fue hospitalizada a mediados de mayo para someterse a un tratamiento de embolización por un problema de riñón "benigno", según Grisham. El procedimiento consiste en cortar la alimentación sanguínea de un tumor o su crecimiento.

Fue dada de alta a los pocos días pero desde entonces no se la ha visto en público.

Anoche estaba previsto que reapareciera en una recepción para familias de soldados caídos en combate.

La cumbre con Kim Jong-un está programa para el martes 12 de junio a la hora 9 de Singapur. Esto es, la hora 21 de Washington del lunes 11, o la hora 22 de Uruguay de ese mismo día.

"Nos preparamos activamente" para la cumbre, indicó Sarah Sanders, portavoz de Trump, afirmando que se lograron "avances significativos" en las conversaciones con Corea del Norte.

Cuando se le preguntó sobre una posible flexibilidad de la posición estadounidense sobre Corea del Norte luego de que Trump se negara a utilizar la expresión "presión máxima", que tantas veces ha empleado en el pasado, Sanders aseguró que no estaban planteados cambios esenciales.

"Nuestra política no ha cambiado, no bajaremos la presión mientras no haya desnuclearización", aseguró.

Estados Unidos exige una "completa, verificable e irreversible" desnuclearización de Corea del Norte y ofrece garantías para asegurar la seguridad del régimen de Kim Jong-un una vez que esto ocurra. Corea del Norte siempre ha considerado este arsenal nuclear como una especie de seguro de vida.

Por su parte, Kim Jong-un ha afirmado que apoya una "desnuclearización de toda la península coreana" pero a través de un proceso "paso por paso", y se niega a un desarme unilateral.