Trump exige exponer en público al denunciante

Donald Trump llamó ayer miércoles a revelar la identidad del denunciante que dio pie al proceso de destitución en su contra, en un intento por transformar la crisis que amenaza su presidencia en un impulso favorable a su reelección.

El intento por aplastar el “impeachment” comenzó el martes con un audaz desafío al Congreso en la forma de una carta de ocho páginas, firmada por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, en la que anunció a la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, que no cooperará con la investigación y tildó el proceso de ilegítimo.

Cipollone envió la carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en la que explica su posición ante la pesquisa sobre las presiones de Trump a su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que investigara a uno de su posible rival en las elecciones presidenciales de 2020, Joe Biden.



“Dado que su investigación carece de cualquier base constitucional legítima, de cualquier pretensión de justicia o siquiera las protecciones de debido proceso más elementales, no se puede esperar que la rama ejecutiva participe en ella”, escribió Cipollone.

“El presidente Trump no puede permitir que su gobierno participe en esta investigación partidista bajo estas circunstancias”, agregó.



La carta podría dar munición a algunos miembros de la oposición demócrata que han insinuado que podrían someter a Trump a un juicio político no ya por sus presiones a Ucrania, sino por no dejarles investigar adecuadamente este tema, al considerar como obstrucción a la Justicia la falta de cooperación de la Casa Blanca.

Además, la misiva se hizo pública horas después de que Trump bloqueó la comparecencia ante varios comités de la Cámara Baja de uno de los testigos centrales en la investigación sobre Ucrania, el embajador estadounidense ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland.



Cipollone confirmaba así que esa medida no será algo aislado y que la Casa Blanca no planea cooperar a partir de ahora con los investigadores, una postura que dejó entrever el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, al asegurar que no piensa comparecer ante los comités liderados por demócratas que encabezan la pesquisa.



El argumento de la Casa Blanca para cerrarse en banda a las peticiones demócratas consiste en que la investigación se ha abierto sin votar antes sobre el tema en el pleno de la Cámara Baja, y que a Trump se le han negado garantías de “debido proceso” al no permitirle “convocar testigos” e influir en la pesquisa.



“(Esta investigación) viola la Constitución, la legalidad y todos los precedentes del pasado”, indicó Cipollone, quien advirtió de que la Cámara Baja está entrando en un “camino peligroso” con el objetivo de “darle la vuelta a los resultados de las elecciones de 2016 y privar al pueblo estadounidense del presidente que ha elegido”.

Casa Blanca. Foto: Reuters.

El representante de la Casa Blanca se mostró abierto a cambiar de postura si los demócratas cambian los “parámetros” de la investigación, pero evitó definir una condición clara que llevaría a Trump a empezar a cooperar con el Congreso.



Cipollone también dirigió la carta a los presidentes de los comités más implicados en la investigación contra Trump, los de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión de la Cámara Baja, liderados respectivamente por los demócratas Adam Schiff, Eliot Engel y Elijah Cummings



Los demócratas respondieron acusando a Trump de obstruir la investigación.



“Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente Trump”,enfatizó ayer el líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer.



Trump exige ahora que se exponga públicamente al denunciante que informó de la conversación que él tuvo con Zelenski. Esto, a pesar de que la identidad del informante está protegida por la ley.



En Twitter, Trump alega que el denunciante había demostrado ser partidista e inexacto.



“Los datos del denunciante sobre mi conversación ‘sin presión’ con el presidente ucraniano han sido tan incorrectos, y ahora (al aparecer) el conflicto de interés y la relación con un candidato demócrata, que él o ella debería ser expuesto e interrogado”, escribió Trump.



En otro tuit desestimó el proceso de destitución como un intento de los demócratas para ejercer influencia sobre la elección. “Su foco absoluto es 2020, nada más”, dijo.



Trump se está encargando personalmente de atacar el proceso de destitución en su contra como si fuera la piedra angular de su campaña para las elecciones de 2020.