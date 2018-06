Trump estudia indultar a Muhammad Ali; la familia le respondió que no es necesario

El comentario hecho este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de un posible indulto a la leyenda del boxeo Muhammad Ali provocó una rápida respuesta de la familia del excampeón de los pesos pesados: gracias, pero no.



"Apreciamos los sentimientos del presidente Trump, pero el indulto es innecesario. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la condena de Muhammad Ali en una decisión unánime en 1971. No hay una condena que necesite indulto", dijo Ron Tweel, abogado del patrimonio del boxeador y su viuda, Lonnie.



Antes de partir hacia la cumbre del G-7 en Canadá, Trump dijo a la prensa que está estudiando el indulto de unas 3.000 personas, incluido Ali, que falleció en 2016.



"Estoy pensando en alguien a quien todos conocen muy bien, que pasó por mucho y no era muy popular entonces", afirmó Trump. "Su recuerdo es muy popular ahora. Estoy pensando en Muhammad Ali. Estoy pensando muy seriamente en eso".



El boxeador se negó a entrar en el Ejército de Estados Unidos en 1967, durante la Guerra de Vietnam, argumentando que era un objetor de conciencia, y fue sentenciado a cinco años de cárcel. Nunca entró en prisión mientras se revisaba la apelación de su caso y en 1971 la Corte Suprema invalidó la sentencia.



Tweel, contactado por teléfono en su casa de Virginia, dijo que la Casa Blanca no contactó con él ni con Lonnie Ali por el eventual indulto. Aseguró que habló con la viuda tras los comentarios de Trump y decidieron hacer público un comunicado en nombre de la familia. "Oímos que lo está analizando y esto requería una respuesta", señaló.



No quedó claro por qué Trump estaría considerando indultar a Ali, ya que su condena fue invalidada. La Casa Blanca no reaccionó de inmediato a las declaraciones del abogado.



Trump dijo este viernes que está estudiando el indulto de unas 3.000 personas que fueron tratadas de manera injusta o recibieron sentencias demasiado largas.